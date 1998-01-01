Зарина Догузова: «Петербургу необходимо расширение «крыльев» сезона»

В Северной столице решают, как с помощью ярких событий круглый год привлекать туристов на берега Невы

«Петербург как туристическое направление требует «перезагрузки» с учетом появления современных предложений в сфере отдыха и создания новых креативных пространств», - такие мнение высказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, встречаясь накануне проведения форума «Доступная Арктика» с представителями туристической отрасли города.

«Нужен новый виток развития Петербурга - рестарт, переосмысление старого через новое, - считает она. - Необходимо умелое сочетание старого и молодежного Питера. Его надо упаковывать и продавать через новые смыслы».

По ее оценке, своеобразным локомотивом развития петербургского туризма могут стать новые современные пространства, которые сочетают историю и современность. Такие как Новая Голландия, Лахта-Центр, Севкабель Порт. «Петербург - не только Эрмитаж и Исаакиевский собор. Это абсолютно современный образ, новая современная архитектура, - уверена Зарина Догузова. - К тому же город надо позиционировать как точку старта многих маршрутов». По ее мнению, поездку в Петербург можно смело комбинировать с утрами в Карелию, Новгородскую или Псковскую области, а также на Русский Север.

Говоря о новых тенденциях развития туризма в Петербурге, глава Ростуризма не обошла вниманием и расширение сезона. «Необходимо расширение «крыльев» сезона, - уверена она. - В Питере есть чем заняться не только летом, но и в любое время года».

И только что завершившийся Фестиваль ледоколов, проходивший в Петербурге в минувшие выходные, подтвердил справедливость ее слов. По официальным данным, он собрал около 50 тыс. гостей (на 5 тыс. больше, чем в прошлом году). А по оценке председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева, еще около 115 тыс. человек наблюдали за его событиями в онлайн-формате.

Мероприятие, ставшее частью программы форума «Доступная Арктика» и Первого международного арктического медиаконгресса, проходивших при поддержке Ростуризма, оказалось «гвоздем» выходных. «И дело не только в росте посещаемости, но и в увеличении узнаваемости событий», - полагает г-н Корнеев.

По его словам, именно за счет раскрутки событийных мероприятий в Петербурге намерены расширять «крылья» сезона. И в этой связи а городе на Неве собираются «раскрутить» туристский продукт под брендом «Четыре сезона Санкт-Петербурга», который как раз и будет способствовать выравниванию спроса на путешествия в Северную столицу.

Что касается Фестиваля ледоколов, кроме шоу в исполнении пяти судов, желающим были предложены экскурсии на корабли (включая знаменитый ледокол «Красин»), организованы концертная и выставочная программы, а также многочисленные мастер-классы, лектории и кинопоказы. Зрители увидели и коронный номер фестиваля - вальс буксиров.

В этот момент акватория Невы превратилась в настоящую сцену, на которой зрители смогли увидеть уникальный танец самоходных судов, наблюдать за которым ежегодно собирается все больше петербуржцев и гостей города. Надо сказать, что в этом году у Фестиваля ледоколов впервые в истории появился и свой талисман – «Ледоколя».

Однако VII Фестиваль ледоколов не станет последним событием сезона. Так, Комитет по развитию туризма и вся туристская индустрия города готовится подарить масштабную акцию с бесплатными экскурсиями и увлекательными мероприятиями в рамках Всемирного дня туризма 26 и 27 сентября.

В частности, гостей ждут акция «Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга» и звуковое шоу «Поющие мосты», бесплатные экскурсии по городу, «Ресторанный фестиваль Visit-Petersburg» и мотопробег.

/TOURBUS.RU