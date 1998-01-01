Возвращающиеся из-за рубежа россияне теперь должны отправиться на самоизоляцию

Как говорится в опубликованном вчера вечером постановлении, прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу должны соблюдать режим самоизоляции.

"До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР граждане должны соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", — сказано в документе за подписью главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой.

Пункт о самоизоляции прибывающих из-за границы россиянах внесен в принятое в марте постановление главного санитарного врача, "О социально-эпидемиологическом благополучии населения", где речь идет об обеспечении режима самоизоляции в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор с 1 августа обязал всех граждан, возвращающихся из зарубежных стран, заполнить анкету на борту самолета до прибытия в Россию, после прибытия заполнить анкету возвращающегося из-за рубежа на портале госуслуг, а затем загрузить на портал результаты ПЦР-теста на коронавирус. Сделать это необходимо в течение трех дней с момента прибытия.

Как напоминает надзорное ведомство, штраф за непредоставление тестов составляет от 15 до 40 тыс. рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекли вред здоровью другого человека, размер штрафа может составлять от 150 до 300 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что более 100 тысяч жителей Москвы с 1 августа побывали за рубежом, порядка 1% из них после возвращения не загрузили результаты тестов на коронавирус на портал госуслуг и должны будут заплатить штраф, -сообщает «Интерфакс».

Российские туроператоры не получали инструкций относительно того, что граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, должны будут находиться на домашней изоляции до получения результатов тестов на коронавирус. Об этом сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Как всегда, все стало известно «вовремя». Изменения в постановление были внесены 18 сентября, опубликовано 23 сентября и вступает в силу с завтрашнего дня, с 24 сентября», — сказала г-жа Ломидзе.



«По поводу того, как будут следить — вопрос к Роспотребнадзору. Подозреваю, что будут следить через портал Госуслуги, где человек, вернувшийся из-за границы, должен опубликовать результаты теста в трехдневный срок. Согласно тексту постановления, предполагается, что человек приехал — сдал тест и сидит дома. Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток», — добавила эксперт.





"Это вряд ли повлияет на интерес к зарубежным турам, поскольку сдать тест после прибытия из-за границы и разместить его на портале Госуслуг в любом случае надо в течение трех дней. Люди, зная это, все равно летят за рубеж и по возвращении стараются уложиться в срок, чтобы избежать штрафов.

Теперь в течение этих трех дней надо еще и самоизолироваться. Невелика разница, тем более, многие и так остались на удаленке", — считает в свою очередь пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

"Но это решение сильно напрягает психологически: 21 сентября Роспотребнадзор заявляет об отсутствии необходимости вводить в России новые ограничения, а 23-го их вводит. Получается, что слухи о новых ограничениях с 20 сентября не были такими уж беспочвенными, хотя их активно опровергали. И вот сама эта ситуация вполне может повлиять на спрос на поездки, потому что люди уже не знают, чего ждать от властей", — заключила пресс-секретарь РСТ.

/TOURBUS.RU