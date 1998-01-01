Прошедшим летом туристы предпочли отдыхать поближе к дому

Согласно данным опроса аналитиков «Авито Недвижимость», в этом году самостоятельно организовать путешествие предпочли 87% граждан России, тогда только 13% ездили отдыхать по путевкам. При этом больше половины респондентов (56%) выезжали куда-то этим летом один раз, а тех, кто отправлялся в отпуск три раза или больше, насчитали 17%, - сообщает наш корреспондент.

Как показали результаты опроса, на отпуске внутри страны россияне решили не экономить: средняя сумма расходов на человека составила 55 тыс. рублей. Причем 32% опрошенных отметили, что не испытывали необходимости сокращать расходы ради путешествий. Для 11% граждан страны отпуск обошелся более чем в 100 тыс., однако почти такому же числу россиян (9%) удалось уложиться всего в ...5 тыс. рублей.

Несмотря на то, что наиболее популярными причинами для выбора места отдыха стали цена (39,5%) и давнее желание посетить именно этот регион (38,5%), стремление максимально обезопасить себя во время поездки сказалось и на предпочтениях туристов в этом вопросе. Так, многие россияне старались изолироваться от других людей: почти 15% выбрали направление именно потому, что там, по их мнению, не наблюдается большого количества отдыхающих.

Немаловажно и то, что больше 10% отпускников при выборе места отдыха обращали внимание на уровень заболеваемости коронавирусом. А еще более весомым фактором стало нежелание путешествовать на длинные расстояния — 38% участников опроса выбрали направление, которое находится недалеко от дома.

Это повлияло и на то, где останавливались отдыхающие. Как свидетельствуют данные опроса, они распределились на 3 примерно равные доли. Почти треть россиян (32%) жили у родственников, друзей или знакомых, что, вероятно, обусловлено и необычными направлениями путешествий, и закрытием гостиниц, и снижением уровня доходов, когда многие потеряли работу или отправились в неоплачиваемый отпуск из-за коронавируса. 30% предпочли снимать посуточно квартиру или дом - такой вариант зачастую обходился дешевле гостиниц и отелей.

К тому же в съемном жилье или апартаментах меньше контактов, удобнее соблюдать социальную дистанцию и можно самостоятельно готовить себе еду. И только 29% снимали номер в гостинице.

Что касается географических предпочтений, тут сюрпризов почти нет. Самым популярным направлением для путешествий по итогам летнего турсезона стал Краснодарский Край — провести свой отпуск здесь предпочли почти 30% опрошенных. На втором месте расположился Крым (12% респондентов), а в тройку лидеров по популярности вошел и Петербург с 9%.

Вместе с тем в этом году многие россияне предпочли менее традиционные локации: например, по «Золотому кольцу» проехались 8% соотечественников, Алтайский край и республику Алтай посетили 7%, столько же жителей страны съездили на Урал, а 5% туристов получили этим летом возможность полюбоваться горами Кавказа.

Чаще всего россияне путешествовали парой (57% респондентов) или с детьми (41%), причем женщины гораздо чаще путешествовали с друзьями (26%) и родителями (21%), чем мужчины (16% и 13% соответственно). Средняя длина отпуска россиян составила 10 дней. Интересно и то, что культурно-познавательный отдых в 2020 году оказался популярнее пляжного (46% против 42%).

Также большой популярностью (30% опрошенных) пользовался активный отдых на природе, экологический туризм, походы и путешествия по заповедникам. На четвертом месте по популярности оказался гастрономический, пивной и винный туризм — мужчины выбирали такой вид отдыха гораздо чаще, чем женщины (22% против 14%).

По оценкам аналитиков, до пандемии 54% респондентов регулярно отдыхали за границей, и 61% жителей страны вновь собирались отправиться в этом году за рубеж. Причем если многим мужчинам и дома неплохо (48% предпочли бы остаться в России), среди женщин гораздо больше опрошенных (69%) поехали бы за границу при отсутствии финансовых и «коронавирусных» органичений.

«Можно прогнозировать, что повышенный интерес к путешествиям внутри страны превратится в долгосрочную тенденцию, так как туристический потенциал многих российских регионов не раскрыт до конца, а средняя стоимость посуточной аренды квартиры обычно ниже средней цены за номер в гостинице». - считает Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».

«Интерес к внутреннему туризму объясняется тем, что у россиян этим летом не было особого выбора — заграница была закрыта, да и опасения по поводу коронавируса никуда не делись, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. - Однако в следующем году, если ситуация стабилизируется, спрос может и перераспределиться в пользу зарубежных туров».

/TOURBUS.RU