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Япония может с октября разрешить въезд иностранцам/ AZUR air досрочно сворачивает полетную программу из Москвы в Красноярск/ Два молодых туриста погибли во время экскурсии по петербургским крышам

Япония может с октября разрешить въезд иностранцам

Японское правительство рассматривает возможность разрешить въезд иностранцам, прибывающим в страну на срок от трех месяцев, сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники.

По их данным, уже с 1 октября правительство планирует значительно расширить круг лиц, которым будет разрешен въезд в страну. Среди них иностранные студенты, не получающие государственных грантов, медперсонал, спортсмены и участники культурных мероприятий.

Ежедневно в страну будут допускаться около 1 тыс. иностранцев. При этом туристам въезд по-прежнему будет запрещен.

В настоящее время в Японии действует запрет на въезд из 159 стран.

Ранее правительство ослабило ограничения на поездки для бизнесменов, направляющихся в некоторые азиатские страны, включая Вьетнам и Таиланд, а в августе начало разрешать въезд в страну иностранным студентам, получающим государственные гранты.

AZUR air досрочно сворачивает полетную программу из Москвы в Красноярск

— Авиакомпания AZUR air 22 сентября выполнит последний рейс по маршруту Москва - Красноярск, все последующие рейсы авиакомпании на данном направлении отменены, сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска (ООО "Аэропорт Емельяново"). Таким образом, полетная программа по данному направлению, заявленная до 23 октября 2020 года, свернута досрочно.

AZUR air начала летать из Москвы в Красноярск 17 июля 2020 года. Рейсы выполнялись по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-800. "После комплексного анализа текущей ситуации авиакомпания посчитала, что полеты по данному направлению после 22 сентября экономически нецелесообразны", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе AZUR air. На данный момент на направлении Москва — Красноярск полеты выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, Nordstar, Nordwind (совместно с Pegas Fly) и "ЮТэйр".

Два молодых туриста погибли во время экскурсии по петербургским крышам

Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек во время экскурсии по крыше здания в центре Санкт-Петербурга, сообщает главное следственное управление СКР по Петербургу.

По данным управления, неустановленные люди организовали экскурсии по крыше дома 23 по улице Рубинштейна, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате 20 сентября с крыши упали 24-летний местный житель и 17-летняя школьница, они погибли на месте.

Как сообщал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, 20 сентября в 20:20 в полицию сообщили о гибели двух человек, упавших с крыши дома по улице Рубинштейна. По данным СМИ, погибший молодой человек водил экскурсии, в том числе по крышам.

Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух человек).

/TOURBUS.RU