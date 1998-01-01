Новости Авиасообщение между Грецией и Россией может возобновиться уже в начале октября Эксперты комментируют возможное скорое возобновление авиасообщения с Грецией на фоне продления «квоты на въезд российских туристов»

Греция пролонгировала с 21 сентября по 5 октября действие директивы по въезду российских граждан, - сообщает сегодня АТОР. Напомним, что власти Греции с 7 сентября разрешили въезд до 500 россиян в неделю при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов - Афин, Салоников или Ираклиона (Крит). По уточненной информации греческих властей, при въезде в Грецию россияне будут повторно подвергнуты тестированию на COVID-19 методом ПЦР. До выдачи результатов лабораторного исследования путешественники должны оставаться по месту временного проживания. Напомним, авиасообщение с Грецией было приостановлено в марте из-за ситуации с коронавирусом. До сих пор осуществлялись только вывозные рейсы. Воспользоваться ими можно, только имея на это документально подтвержденные основания. По оценке управляющего директора «TEZ Tour Греция»» Димитриса Харитидиса, которого цитирует АТОР, за прошедшие две недели с момента открытия греческих границ «с высокой долей вероятности» квота путешественников из РФ, прибывающих транзитом, не была полностью выбрана. При этом, по информации г-на Харитидиса, российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией с 1 октября на условиях ограничения рейсов до двух в неделю. По данным эксперта, один рейс по маршруту Москва - Афины на основе паритетности будет выполняться российским перевозчиком, другой – греческим. Прямое авиасообщение между Россией и Грецией может возобновиться в первой половине – середине октября, считает в свою очередь руководитель туроператора "Музенидис Трэвел" Александр Цандекиди, - сообщает сегодня «Интерфакс». "Греки от своего предложения принимать россиян не отказывались. Сейчас дело за российской стороной, которая должна отреагировать, но пока этого не произошло. Мы очень надеемся на возобновление авиасообщения в скором времени, объективных препятствий для этого нет", — сказал г-н Цандекиди. По его мнению, произойти это может в первой половине – середине октября. "Это не однодневный процесс, он займет дней 10-15. А 1 октября уже на носу, думаю, что это фактически нереально", — отметил эксперт. Г-н Цандекиди подчеркнул, что на первом этапе турбизнес волнует сам факт возобновления авиасообщения между Россией и Грецией. "Очевидно, это сначала будет незначительное число рейсов. Квота 500 человек у греков – это где-то 2-3 рейса в неделю. Для туризма этого недостаточно, но важен сам факт того, что возобновится авиасообщение. Нужно понять процент выявляемости коронавируса, если он будет низким – квота будет очень быстро увеличена. Так Греция уже поступила с другими странами", — заметил эксперт. Отметим, что в прошлом году в Греции отдохнули около миллиона российских туристов. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка