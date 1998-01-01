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23 сентября
Россия восстановила авиасообщение еще с четырьмя странами. Поедут ли туда туристы?
Эксперты обсуждают перспективы восстановления российского турпотока в Южную Корею и три страны СНГ
Несмотря на возобновление авиасообщения, туристы не спешат бронировать туры в Беларусь, Киргизию, Казахстан и Южную Корею, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс».
"Из этих стран россияне больше всего ждали открытия Белоруссии, экскурсионный и лечебный отдых в которой востребован круглый год. Но один рейс в неделю для туризма не интересен.
Ранее "Аэрофлот" и "Белавиа" летали туда 20-30 раз в неделю, плюс было активное железнодорожное сообщение. Кроме того, туристов смущает нестабильная политическая обстановка в соседней стране", — сказала г-жа Тюрина.
Она напомнила, что правила въезда в Белоруссию весьма лояльны – у туристов не спрашивают справок об отсутствии COVID-19 и не требуют прохождения карантина.
"Что касается Киргизии, то там популярен отдых на озере Иссык-Куль, но сезон уже закончился. К тому же Средняя Азия обходится весьма недешево за счет перелета, и выбирают ее, как правило, искушенные путешественники. А вот в Узбекистане и Армении сейчас как раз самый сезон, туристы интересуются, но границы закрыты", — отметила Ирина Тюрина.
По ее словам, надежды у туроператоров есть на Казахстан, поскольку на направлении нет ярко выраженной сезонности, а отели снизили цены из-за COVID-19. При въезде в страну не нужно проходить карантин, но требуется справка об отсутствии коронавируса.
"В Казахстан чаще едут с деловыми целями. Там интересные экскурсии на природу, как раз наступила золотая осень. Туристы звонят, выясняют условия посещения. Но запросов на туры пока нет", — рассказала эксперт.
Что же касается Южной Кореи, то «Аэрофлот» сообщил о дате начала полетов из Москвы в Сеул – 1 октября. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам (рейс SU 0250 Москва – Сеул). Обратный рейс SU0251 Сеул – Москва будет выполняться по субботам. В «Аэрофлоте» уточнили: по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.
Билеты на первые рейсы раскупаются активно, свободных кресел, осталось не так много. Тарифы - от 29 тыс. руб. на человека в одну сторону, - сообщает АТОР.
Между тем, по прибытии в аэропорт Сеула туристу нужно сдать тест ПЦР на коронавирус, а затем, вне зависимости от его результата, провести в карантине 14 дней. Нахождение в специальном помещении обойдется в $100 в день.
Кроме того, Корея приостановила безвизовый режим с Россией, а посольство страны не принимает документы на туристические визы.
"На новостях об открытии границ с Южной Кореей туроператоры стали получать звонки. Но когда туристы узнали условия въезда, решили подождать. О восстановлении турпотока в страну можно будет говорить только после снятия всех ограничений", — отмечает г-жа Тюрина.
«Конечно, туристам совершенно нецелесообразно лететь в Корею в условиях таких жестких ограничений. Потому пока наш прогноз пессимистичный. В данном случае мы не можем говорить о массовом туризме в отношении Кореи. Картина может поменяться только в случае либерализации условий въезда», - говорит Екатерина Горская, руководитель направления туроператора ПАКС, которую цитирует АТОР.
«Мы запустили данное направление в начале весны этого года. Полагаем, что по нему, как и по другим азиатским направлениям, нас ждет отложенный спрос.
На первом этапе продажи будут минимальными, но несомненно открытие Южной Кореи поднимет интерес путешественников к этому направлению», - рассказали в свою очередь пресс-службе туроператора «Интурист».
Отметим, что в прошлом году Южную Корею посетили более 340 тыс. россиян. Число корейских туристов, посещающих Россию, также неуклонно растет и в прошлом году составило около 450 тыс. человек.
/TOURBUS.RU
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