Новости Вместо Сочи — в Мурманск и на Землю Франца-Иосифа Участники форума «Доступная Арктика» обсудили программу развития туристического потенциала северных регионов страны

Финальным аккордом трехдневного форума «Доступная Арктика», проходившего в период с 18 по 21 сентября в Петербурге и Мурманской области, стало подписание соглашения между Ростуризмом и одним из регионов Русского Севера о продвижении арктического туризма, - сообщает наш специальный корреспондент. Как заявил по этому поводу губернатор Мурманской области Андрей Чибис, соглашение направлено на продвижение арктического туризма как внутри нашей страны, так и за ее пределами. По его словам, до сих пор многие люди нередко воспринимают Мурманскую область как «дальние Севера», однако на самом деле это давно уже «близкий Север». «Это самый доступный и самый уютный север с очень полезной арктической кухней, - отметил он. - Ведь чтобы добраться до Мурманска на самолете из Москвы или Петербурга, потребуется всего-то два часа. Столько же, что и до Сочи, но впечатления здесь ждут совершенно другие». Что касается форума «Доступная Арктика», то его центральное заседание состоялось в Таврическом дворце Петербурга: участие в нем приняли десятки специалистов, а основной целью проведения стало создание международной коммуникационной площадки для продвижения туристического потенциала Русской Арктики, привлечения дополнительных туристских потоков и инвестиций в сферу туризма в регионах Арктической зоны РФ. Выступая на форуме, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что возглавляемое ею ведомство намерено разработать для арктических регионов страны единый стандарт развития туристической инфраструктуры. «Нам необходимо точно знать, какое количество инфраструктуры и где должно появиться, сколько и где нужно биотуалетов, где могут располагаться отели, а где могут быть только модульные и некапитальные строения и так далее», - сказала она. При этом она подчеркнула: создание национального стандарта в области арктического туризма должно быть прочно увязано с сохранением уязвимых экосистем, уклада жизни и культуры местных народов. И поэтому напрямую затрагивать и процесс улучшения их условий жизни. При этом разработка условий для улучшения доступности арктических регионов для путешествий обязательно затронет и введение режима благоприятствования в отношении иностранных круизных пассажирских судов. «Еще в прошлом году мы сделали очень важный шаг, впервые расширив и закрепив перечень портов и пунктов, куда можно заходить иностранным круизным судам, - пояснила глава Ростуризма. - По сути дела, начали путь к переходу от разрешительного характера этих судозаходов к уведомительному». По ее словам, в этот перечень уже вошли около 350 объектов. Как считает г-жа Догузова, «мы должны сделать эту историю «автоматической», чтобы она носила уведомительный характер». И пообещала делать все возможное для того, чтобы важный с точки зрения повышения доступности вопрос был в ближайшее время решен. Еще одним крайне важным шагом в улучшении доступа в Русскую Арктику может стать реализация инициативы по организации на аэродроме архипелага Земля Франца-Иосифа взлетно-посадочной полосы (ВПП) двойного назначения. Как заявил на форуме «Доступная Арктика» член совета директоров туроператора Poseidon Expeditions Николай Савельев, над реализацией проекта компания работает совместно с Ростуризмом. И Зарина Догузова это подтвердила. «Если идея будет реализована, не надо будет пароходы гнать через океаны, потому что это невыгодно, долго и некомфортно, - сказал Савельев. - Норвежцы сделали это на Шпицбергене, а нам нужно сделать тоже самое на Земле Франца-Иосифа». Как подчеркнул эксперт, согласие на организацию ВПП двойного назначения на острове выразили Министерство обороны и Минтранс РФ, и если это удастся сделать, на рынке могут появиться сквозные перелеты по маршруту Нью-Йорк-Москва-Земля Франца-Иосифа или Гуанчжоу-Москва-Земля Франца-Иосифа. Кроме того, Зарина Догузова сообщила о том, что все вопросы, касающиеся развития арктического туризма и его приоритетов, должны быть закреплены в новом федеральном законе о туризме, который планируется принять до конца 2021 года. /TOURBUS.RU

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