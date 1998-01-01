Новости

Cпециалистам представили туризм «от Эрмитажа до Пулковских высот»

Стратегические туристические проекты Северной столицы были представлены в ходе первой туристической онлайн-ярмарки

Туризм - локомотив, способный вывезти экономику из кризиса - это утверждение стало одним из основных во время проведения туристической ярмарки «От Эрмитажа до Пулковских высот», состоявшейся в онлайн-формате по инициативе Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге и Центра «Мой бизнес».

В ней приняли участие десятки специалистов из Ленинградской, Калининградской, Свердловской и Тюменской областей, республик Саха и Татарстан, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Как заявила Елена Церетели, председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга, «туризм - одна из стратегических отраслей городской экономики и многоуровневая сфера бизнеса».

«Это не только туристические компании, но и перевозчики, сфера гостеприимства, общественное питание. - резюмировала она. - В октябре мы планируем организовать I Туристический форум «Северная Пальмира», а эта выставка - своего рода прелюдия перед ним».

Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга, сразу же заявил о том, что «туризм должен стать локомотивом выхода из кризисных проблем всей городской экономики». «Как минимум полмиллиона человек в нашем городе могут сказать, что их доходы тем или иным образом связаны с отраслью, - констатировал он. - И поэтому ее быстрое восстановление — задача первостепенной важности».

И она уже постепенно выполняется. Так, исполнительный директор судоходной компании «Нева Тревел Компани» Юрий Набатов выразил надежду на то, что в навигацию 2021 года объемы перевозок удастся восстановить.

К тому же Петербургу, кроме Эрмитажа или Исаакия, есть чем привлечь современного туриста. Так, Иван Живанович, научный сотрудник лаборатории физики Солнца главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской Академии наук рассказал, что для групп в ней разработаны авторские экскурсии, которые ведут профессиональные астрономы.

«Взрослые и дети всегда рады посмотреть на загадочные инструменты по изучению небесных явлений и понять, зачем нужны звезды», - подчеркнул он.

С рассказом о туристическом потенциале Калининградской области выступила Елена Кретова, менеджер по туризму компании «Мик-Авиа», а туристический потенциал Ленинградской области представила Елена Дюкарева, вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ленинградской области».

Кроме них, в дискуссии во время туристической ярмарки «От Эрмитажа до Пулковских высот» приняли участие Дарья Ширская, генеральный директор аэроклуба «Взлетим» (воздушные экскурсии над Петербургом), Анна Лупинова, руководитель группы компаний «Серебряное кольцо» (экотуризм в Ленинградской области), Филипп Колоницкий, руководитель Filart Studio (производство серебряных украшений с горячей эмалью) и многие другие.

/TOURBUS.RU

