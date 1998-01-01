В Москве отметили Всемирный день паэльи

20 сентября во всем мире отмечали День паэльи — главного традиционного блюда испанской кухни. Дата празднования выбрана отнюдь неслучайно. Ведь сентябрь — это месяц сбора риса, который является основным ингредиентом этого блюда.

Не осталась в стороне от празднования и Москва. В этот понедельник, представители туриндустрии и журналисты профильных изданий собрались на Вечер Паэльи в самом центре столицы, в рестране-студии Culinaryon на Новинском бульваре.

Гости мероприятия, организованном Отделом туризма посольства Испании в Москве, смогли не только увидеть, как готовиться настоящая валенсийская паэлья, но и поучаствовать в мастер-классе по ее приготовлению.

На выбор было предложено два варианта – мясная и морская, но, по словам советника по туризму посольства Испании г-на Антонио де ла Морена (на фото) - существует, по меньшей степени, триста рецептов приготовления паэльи.

«У нас принято готовить это блюдо по воскресеньям, - признался он, - В этот день жена отдыхает, а на кухню прихожу я и мой сын, - кстати, профессиональный повар! Нам с ним очень повезло.

Мы всегда считаем, что лучшая паэлья – это та, которую готовила нам мама или бабушка по семейному, аутентичному рецепту, а процесс приготовления представляет собой настоящий ритуал, секреты которого передаются из поколения в поколение».

Паэлью готовят на специальной сковороде (называемой сковородой для паэльи или просто паэльей). Её основным ингредиентом является рис. – Вообще, мой совет не спорьте о паэлье и её ингредиентах, лучше насладитесь этим сытным и очень вкусным блюдом».

В конце вечера участников ждал сюрприз: живое выступление Антонио де ла Морена, который исполнил зажигательные испанские песни о любви под общие аплодисменты и вызвал бурю эмоций.

А затем состоялась дегустация приготовленной паэльи и мнения участников разделились: кому то пришелся по душе «морской вариант», а кому то – с индейкой.

Но все без исключения участники мастер-класса выразили свое желание-мечту, попробовать настоящую паэлью на ее родине, в Испании. «Мы очень надеемся, что границы все-таки откроются и туризм между нашими странами вновь возобновится», - заверил собравшихся Антонио де ла Морена.

/TOURBUS.RU