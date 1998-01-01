Новости

Горячие авиановости

Россия завершила прoграмму вывозных рейсов/ «Белавиа» возобновит рейсы Минск-Москва с 30 сентября/ Turkish Airlines увеличит число авиарейсов Казань-Стамбул

Россия завершила программу вывозных рейсов

Российский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение о прекращении программы вывозных рейсов. "Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами", — говорится в сообщении оперативного штаба.

В сообщении отмечается, что "в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов". По данным оперштаба, в настоящий момент такие рейсы осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот".

С момента закрытия границ РФ было организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено более 92 тыс. пассажиров.

«Белавиа» возобновит авиарейсы Минск-Москва с 30 сентября

ОАО "Авиакомпания "Белавиа" возобновляет полеты в Россию с 30 сентября, рейсы будут осуществляться один раз в неделю в аэропорт "Домодедово", сообщила пресс-служба перевозчика во вторник.

"Выполнение рейсов "Белавиа" из Минска в Москву начнется с 30 сентября в аэропорт "Домодедово", один раз в неделю по средам", — проинформировали в компании.

Пресс-служба правительства РФ 20 сентября сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября.

Ранее "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону до 30 сентября, в Воронеж, Казань, Нижний Новгород — до 24 октября.

Авиасообщение между Россией и Беларусью было приостановлено в середине марта по инициативе правительства РФ в связи с закрытием транспортного сообщения из-за объявленной Всемирной организацией здравоохранения 11 марта пандемии коронавирусной инфекции.

Turkish Airlines увеличит число авиарейсов Казань-Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines с 12 октября увеличит число авиарейсов Казань-Стамбул до четырех в неделю, сообщила пресс-служба аэропорта Казани. Сейчас рейсы осуществляются трижды в неделю (по вторникам, четвергам и субботам), к ним добавится рейс по понедельникам, говорится в сообщении.

Авиакомпания Turkish Airlines впервые начала выполнять регулярные рейсы в Стамбул из международного аэропорта "Казань" в марте 2006 года.

Как сообщалось ранее, с 1 августа РФ разрешила коммерческие пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар, с 15 августа — в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.

При этом выполнять рейсы можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 20 августа перечень аэропортов был расширен, в него вошли Казань, Калининград и Новосибирск.

/TOURBUS.RU

