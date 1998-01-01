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Туризм Северной столицы оцифруют

Ростуризм и Комитет по развитию туризма Петербурга договорились об активном информационном сотрудничестве

Федеральное агентство по туризму и Комитет по развитию туризма Петербурга подписали соглашение об информационном сотрудничестве, благодаря которому Национальный туристический портал Russia.Travel и Государственная информационная система «Туристский реестр Санкт-Петербурга» будут обмениваться самыми разными данными, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«Петербург стал первым регионом с которым мы начинаем работать в рамках глубокой модернизации портала и создания цифровой платформы в сфере туризма, задача которой — обеспечить комплексное продвижение национального и региональных продуктов на внутреннем и мировом рынках, - пояснила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

- Для нас очень важно сегодня запустить этот процесс именно с Петербургом, но надеемся, что скоро и все остальные регионы присоединятся к инициативе по развитию Russia.Travel».

С вою очередь, председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев подчеркнул, что «нововведение даст Петербургу дополнительные возможности для продвижения туризма на внешнем и внутреннем рынке.

Национальный туристический портал посещают миллионы потенциальных путешественников со всего мира, и после появления новых разделов страница нашего города станет еще более интересной, развернутой и востребованной».

Это объясняется, в частности, тем, что турреестр Петербурга — это информационная система, в состав которой входят сведения о субъектах туристской индустрии и туристских возможностях города, в которой сосредоточены данные о средствах размещения, объектах питания и культуры, туристских маршрутах и прочих составляющих туристской индустрии города.

Благодаря достигнутым договоренностям, на Russia.Travel появится «Единый календарь событий» с информацией обо всех развлекательных и деловых мероприятиях, которые будут проходить в интересных туристских локациях региона (данные будут подгружаться на сайт автоматически). Здесь же будет собираться информация о водных маршрутах Петербурга, а также способах бронирования водных экскурсий.

Появится интерактивная карта участников маркетинговой программы по продвижению Петербурга, как безопасного города «Петербургское гостеприимство» (Safe Travels), информация о сервисах «карта гостя», «карта туриста» и «транспортные карты» Петербурга, а также сведения о самых интересных маршрутах города по тематикам: «Детский туризм», «По рекам и каналам», «Санкт-Петербург литературный», «Санкт-Петербург императорский», «Пригороды Санкт-Петербурга» и «Храмы Санкт-Петербурга».

При этом главные события Северной столицы станут освещаться на портале в разделе «Новости». Как ожидается, Russia.Travel и Турреестр Санкт-Петербурга будут оказывать взаимную информационную поддержку, что поможет расширить охваты целевой аудитории, а Ростуризм будет предоставлять актуальную статистику региона (в том числе и его рейтинг).

/TOURBUS.RU



