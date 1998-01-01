Следом за «Клео Тур» - «Дан»

Стало известно о банкротстве еще одного расположенного на Урале крупного Центра бронирования

Уральский туроператор и центр бронирования «Дан» вчера вечером объявил об остановке деятельности и аннуляции всех проданных туров с 22 сентября, объяснив это решение стагнацией в туристической отрасли, - сообщает «Интерфакс».

Напомним, что это уже второе крупное банкротство в уральском регионе за последний месяц. Так, в конце августа об остановке деятельности объявила уральская туркомпания «Саевэй»/«Клео Тур», которая, также как и «Дан» выступала как центр бронирования, оказывая посреднические услуги. Совладелец компании оценил тогда объем неисполненных обязательств перед туристами в 50 млн рублей, при этом пострадавшие турагентства считали, что эта оценка занижена.

«ООО «ДАН Урал» вынуждено сообщить о прекращении операционной деятельности нашей компании и расторжении всех договоров-оферт, включая субагентские договоры и соглашения.

Данное решение является следствием полной стагнации туристической отрасли и рынка на протяжении последних шести месяцев, произошедшей из-за коронавирусной инфекции и, как следствие, спада в отечественной экономике и падения доходов и вообще рентабельности туротрасли. Ничего подобного туристическая отрасль еще не переживала», — говорится в заявлении генерального директора компании Даниила Бердичевского.

Руководитель «Дана» считает нецелесообразным продолжать работу «в условиях, когда не восстановлено авиасообщение с большинством туристических направлений, а стоимость зарубежных туров постоянно растет из-за ослабления рубля».

«Нами запущены процедуры расторжения договоров с поставщиками с заявлением требований о добровольном возврате авансов, депозитов, и обеспечительных платежей, при невозвращении которых будут запущены соответствующие юридические процедуры осуществления принудительного взыскания.

По нашим подсчетам, общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату в нашу организацию, будет достаточно для расчётов со всеми кредиторами», — заявил руководитель компании.

Он предложил турагентствам-партнерам обращаться напрямую к туроператорам, у которых были приобретены туры, чтобы выяснить, состоятся они или нет.

Агентствам также предлагается присылать документы по приобретенным турам для включения в реестр требований кредиторов.

Туроператор «Дан» входит в единый федеральный реестр, его финансовая ответственность застрахована в компании «РИКС» на 10 млн рублей для выездного туризма и на 500 тыс. для внутреннего. В фонд персональной ответственности компания перечислила 100 тыс. рублей.

Как пояснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, компания работала, прежде всего, как центр бронирования, то есть, занималась посреднической деятельностью. Через нее приобретали продукт туроператоров небольшие агентства во многих регионах.

«Турфирма работала с агентствами в 23 городах России, имела офисы в Челябинске, Екатеринбурге, Миассе, Санкт-Петербурге, Костанае, Магнитогорске и считалась одним из лидеров рынка на Урале и в Сибири. Эксперты считают, что проблемы у компании возникли из-за того, что главным направлением ее деятельности был выездной туризм, наиболее пострадавший от пандемии коронавируса», — рассказала она.

Предложенная руководством «Дан Урал» схема очень похожа на тот план, который озвучивала ранее компания «Санвэй»/ «Клео Тур», - отмечает сегодня АТОР, Однако опыт показал, что далеко не все туроператоры готовы этот план поддержать. Их основной довод – заказчиком продукта является турист, и, если от его имени агент принимает сомнительные решения, которые явно будут не в интересах туриста, туроператор должен проверить, кому эти решения принадлежат и согласен ли с ними турист.

«Аналогичные решения «Санвей» показали, что туроператоры не спешат выполнять просьбы агента по аннуляции тура, так как есть существенные сомнения, что агент действительно действует в интересах и по поручению туриста. Туроператоры связывались с туристами и выясняли их решение по своей поездке. Полностью оплаченные туры туристы, естественно, аннулировать не собирались, по частично оплаченным заказам туристы принимали решение о доплате или о возврате предоплаты, но не через агента, а на собственные счета», - говорит руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

По мнению АТОР, можно предположить, что в случае с «Дан Урал» будет аналогичная ситуация. Туроператоры действуют в интересах потребителей, поэтому нестандартные или нелогичные просьбы турагента будут перепроверяться у туристов. «Надеемся, что права всех туристов будут соблюдены и все запланированные поездки состоятся», - говорит Надежда Ефремова.

При этом объем средств, которые должен вернуть партнерам «Дан», пока неизвестен, - отмечают в ассоциации туроператоров.

/TOURBUS.RU