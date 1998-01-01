Паром Viking Line Турку-Стокгольм сел на мель

Финский паромный оператор подтвердил факт посадки на мель круизного парома Amorella, следовавшего 20 сентября из Турку в Стокгольм: он задел носовой подводной частью дно фарватера в узком проходе Юлгрунд среди островов Аландского архипелага, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Согласно сообщению оператора, экипаж зафиксировал поступление воды в одну из секций судна, однако все пассажирские каюты и автопалубы расположены выше уровня ватерлинии и не пострадали. В 15:50 началась эвакуация пассажиров и членов экипажа с помощью береговых служб, а в17:40 она была завершена. Пассажиры и часть экипажа были доставлены в Мариехамн, после чего были размещены в отелях.

Затем часть пассажиров отправили ночными паромами в Финляндию и Швецию, а оставшиеся отправятся на материк ближайшими рейсами. С пассажирами в центре эвакуации работали порядка 50 волонтеров Красного Креста Финляндии. Часть экипажа, обеспечивающая движение парома, остались на борту до принятия дальнейших решений.

На борту остается багаж пассажиров и автотранспорт: решение об их выгрузке будет принято в ближайшее время после оценки фактического влияния веса груза в текущих условиях.

Что касается россиян, то на борту парома находилось 16 граждан РФ - водители грузовых автомобилей, большая часть из которых — сотрудники компании «Совавто». В частности,

водитель Павел Станков сообщил, что «сначала мы подумали, что это учения, поскольку никто не почувствовал какого-либо удара и не слышал посторонних звуков».

«Экипаж парома действовал очень спокойно и методично, никого волнения среди пассажиров не было. - рассказал он. - Было ощущение небольшого крена. Наверное, из-за того, что паром отошел в сторону и лег на отмель».

По его словам, тем, кто забыл взять что-то ценное из багажа или из кают, разрешили забрать вещи в сопровождении членов команды. Затем группами по несколько человек всех спустили на нижнюю автомобильную палубу, с которой пассажиры покидали паром, пересаживаясь на катера береговой охраны. «Автопалуба была сухая, никаких признаков поступления воды снаружи я не видел», - сообщил он.

На берегу эвакуированных встретили экстренные службы, каждого опросили на предмет его самочувствия, но жалоб ни у кого не было. «Для нас нашли двух местных медиков, которые говорят по-русски. Они сказали, что по любым вопросам можем обращаться к ним. Так что у нас есть переводчики, - пояснил водитель. - Затем нас посетил представитель российского консульства. Сейчас мы в Мариехамне, все чувствуют себя хорошо. А водители грузовиков ожидают дальнейшей информации о том, где можно будет забрать свои автомобили».

Согласно информации оператора паромов, прибывшие на место водолазы закончили осмотр подводной части парома Amorella. Проведена видеофиксация повреждений, которая в настоящий момент анализируются, устанавливается размер ущерба.

Паром остается на отмели рядом с островом Ярсё и сегодня перемещаться не будет. Затем, в ближайшие дни, судно будет отправлено в сухой док на финальное обследование и ремонт. А окончательные причины произошедшего будут установлены и представлены в ближайшее время.

Стоит отметить, что с 1959 года, когда первый паром Viking Line отправился в рейс, компания перевезла 230 млн пассажиров. Однако за более чем 60 лет ни один пассажир в результате каких-либо инцидентов не пострадал.

/TOURBUS.RU