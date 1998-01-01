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21 сентября
Российские туристы погибли в Турции и Таиланде
Причиной гибели троих россиян стали ДТП и неосторожное купание
Туристку из России сбил насмерть микроавтобус на турецком курорте Кемер в провинции Анталья, сообщает газета Milliyet.
По данным издания, 65-летняя россиянка Татьяна Топарева отправилась рано утром из отеля на пляж. Когда она переходила бульвар Ататюрка, женщину сбил гостиничный микроавтобус-шаттл, который сдавал назад. В результате туристка попала под транспортное средство. От полученных она скончалась.
Водитель микроавтобуса был задержан правоохранительными органами и находится под стражей.
Также стало известно, что в турецкой Аланье умер российский турист, ранее которого госпитализировали в больницу пять дней назад после спасения на море, сообщает портал Gerçek Alanya.
Как сообщает издание, в начале прошлой недели назад 59-летний россиянин Андрей Тяжельников начал тонуть во время купания в море, другие туристы вытащили его из воды. Бригада скорой помощи госпитализировала россиянина в больницу поселка Окурджалар в районе Аланьи, однако в четверг вечером он скончался.
Кроме того, на острове Пхукет в Таиланде в результате ДТП погибла 36-летняя россиянка, сообщает The Phuket News.
По информации портала, 36-летняя россиянка Надежда Гизатуллина ехала на мопеде вдоль пляжа Равай на юге Пхукета, где ее сбил автомобиль Honda, за рулем которого находился 35-летний гражданин Белоруссии. Женщина ехала в шлеме, но, несмотря на это, получила серьезные травмы головы. Прибывшие на место врачи не смогли ее спасти.
Сообщается, что белорус не скрылся с места ДТП и признал ответственность за происшествие. Другие подробности аварии в полиции изданию раскрывать не стали, заявив, что расследование продолжается.
Напомним, что в минувшую пятницу одиннадцать российских туристов попали в ДТП с туристическим автобусом в Турции, девять из них получили незначительные травмы.
Как сообщила генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная, на место ДТП были отправлены врачи из ближайшего госпиталя, которые выявили у туристов различные незначительные травмы – гематомы и ссадины.
Пострадавшие, по ее словам, были застрахованы в компании ERV, они получили всю необходимую медицинскую помощь.
/TOURBUS.RU
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