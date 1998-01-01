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«Пегас Туристик» поставит чартеры на Занзибар

Чартерная программа на экзотический остров стартует 25 октября и должна продлиться до середины апреля

Как сообщает АТОР, туроператор «Пегас Туристик» с 25 октября начинает чартерные рейсы на Занзибар из столицы. Полетная программа крыльях компании Nordwind заявлена раз в 10 дней. Как сообщила генеральный директор туроператора Анна Подгорная, на рейсе будет стоять борт на 440 кресел.

По информации топ-менеджера, чартерная цепочка запланирована до конца зимнего сезона 2020/21, т. е. до второй половины апреля.

Напомним, российское правительство объявило о возобновлении международного авиасообщения с Танзанией с 1 августа. Полеты из России разрешены на остров Занзибар, но путешествовать оттуда можно по всей Танзании (ограничений на перемещение внутри страны нет). Сейчас до Занзибара можно добраться стыковочными рейсами.

Отметим, что, по данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе лишь около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс.

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по информации «Интерфакса», «объяснила то, что Танзания вошла в первую тройку стран, с которыми открыто авиасообщение, ее высокой популярностью у российских туристов».

По информации туроператора, танзапнийская виза гражданам РФ оформляется по прибытии ($50). Сумма взимается с детей любого возраста, независимо от того, вписаны они к родителям или имеют свой паспорт.

Во время перелета пассажиры должны иметь индивидуальные средства защиты – маски и перчатки. По прибытии все пассажиры проходят медицинский скрининг (измерение температуры).

Обязательный карантин 14 дней по прибытии не предусмотрен. Все пассажиры обязаны представить в службы медико-санитарного контроля по прибытии заполненный пассажирский бланк наблюдения.

При этом пассажиры с признаками и симптомами заражения COVID-19 могут быть подвергнуты тестированию. Стоимость теста – $80.В случае положительного результата теста и выявленного заболевания COVID-19 расходы за проведение теста будут возмещены страховой компанией ERV. Страховка входит в турпакет.

В случае отрицательного результата турист может продолжить свой отдых без ограничений. При этом все расходы за проведение теста турист оплачивает самостоятельно.

По данным онлайн-бронирования туроператора, в его отельной базе представлено около 40 объектов, в том числе 18 отелей категории 5*. По раннему бронированию на старте программы пакетный туры на 10 ночей в отеле 3* c завтраками обойдется в сумму от 129 тыс. руб. на двоих.

Как отмечал ранее в беседе с нами гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян: "Мы продаем туры в Танзанию последние три года. Надо понимать, 99% агентов России продают в этой стране только одно направление – Занзибар. Там безопасно, чисто, вкусно, шикарный коралловый риф и Индийский океан.

С конца октября, когда море в Турции похолодает, Занзибар может составить ей конкуренцию – там лето круглый год.

Думаю, сначала будет летать один самолет в десять дней, потом раз в неделю. Рейсы будут из Москвы и Петербурга, а к концу октября – ноябрю, думаю, появятся вылеты из Ростова-на-Дону».

Руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова в свою очередь сообщила сегодня "Интерфаксу", что полетную программу на Занзибар оператор ставить пока не планирует. В пресс-службе авиакомпании "Россия" также заявили, что возобновлять прямые рейсы на остров пока не намерены.

/TOURBUS.RU



