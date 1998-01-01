|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
21 сентября
Европейские страны и Израиль возвращают ряд антикоронавирусных ограничений
Франция, Испания, Великобритания, Голландия, а также Израиль реагируют на новый рост заболеваемости Cоvid-19
В нескольких странах Европы готовятся к введению новых ограничительных мер из-за распространения коронавируса, сообщают европейские СМИ, которые цитирует «Интерфакс».
В частности, ожидается, что о таких мерах объявят во Франции, Испании, Великобритании и Нидерландах. Во Франции планируется ужесточение ограничений в ряде крупных городов, в частности в Лионе и Ницце. Ранее на прошлой неделе в Бордо и Марселе запретили проведение массовых собраний.
Минздрав Испании, в свою очередь, рассматривает возможность введения режима самоизоляции в районах Мадрида и его пригородах, где сложилась наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19.
На северо-востоке Англии, в том числе городе Ньюкасл, с пятницы вводят ограничения на работу ресторанов, баров и развлекательных центров. Британское правительство на этой неделе уже также запретило собираться группами более шести человек на всей территории Англии.
Власти Афин также приняли решение об усилении ограничительных мер в связи с увеличивающимся числом пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, пишет The Guardian.
Так, с сегодняшнего дня на две недели будут запрещены собрания группами более девяти человек. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в греческой столице приостановлено проведение концертов, как в помещениях, так и на открытом воздухе.
Власти также призвали граждан старше 68 лет воздержаться от поездок по городу и избегать пользования общественным транспортом.
Работодатели, в свою очередь, должны будут наладить трудовой процесс таким образом, чтобы 40% офисной работы выполнялось сотрудниками из дома.
"Мы наблюдаем тенденцию: ежедневно регистрируется по 300 новых случаев заболевания, и эпицентром стали Афины. Рост заболеваемости совпадает с возвращением отдыхающих", — полагает профессор-эпидемиолог Икас Майоркинис
Накануне глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что нынешние масштабы коронавируса в Европе не могут не вызывать беспокойства.
В ВОЗ заявили, что не намерены менять рекомендаций по поводу 14-дневного карантина для всех, кто мог подвергнуться заражению коронавирусом. В то же время Клюге отметил, что, хотя сама концепция карантина должна сохраняться, ее следует "непрерывно адаптировать".
Число ежедневно выявляемых случаев в Европе колеблется между 40 тыс. и 50 тыс. при том, что прежний пик — 43 тыс. случаев — был зафиксирован 1 апреля. Одновременно во многих странах серьезно возросли масштабы тестирования.
В Израиле в пятницу по всей стране также вновь начали действовать ограничительные меры из-за COVID-19, сообщает издание The Times of Israel.
Общенациональный "локдаун" начал действовать с 14:00 и, как ожидается, продлится до 11 октября. На улицах страны размещены около 7 тыс. полицейских и военнослужащих, которые следят за соблюдением мер. Штраф для физических лиц за нарушения ограничительных мер составляет $145, для юридических — $1450.
В рамках действия подобного режима не будут работать торговые центры, магазины промышленных товаров, туристические объекты, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, спортивные залы и бассейны. Гражданам запретили удаляться от дома или места проживания более чем на 500 метров за исключением ряда особых случаев.
В последние дни в Израиле фиксируют 4-5 тыс. случаев заражений в день. В министерстве здравоохранения страны при этом отмечают, что карантин, по всей видимости, продлится более трех недель, о которых было объявлено ранее. Заместитель генерального директора минздрава профессор Итамар Гротт заявил, что правительству придется просить Кнессет о продлении срока действия строгого карантина, - сообщает израильский «Девятый канал».
Наконец, в столице России за минувшие сутки в столице коронавирус подтвержден у 915 человек - это максимум за последние три месяца. Больше случаев заражения (1081) было зафиксировано в столице 22 июня.
Общее число заболевших COVID-19 в Москве с начала пандемии достигло 277 тыс. 408. Выздоровели 237 тыс. 935 человек. Число жертв коронавируса в столице с начала пандемии достигло 5069, за последние сутки скончались 12 человек.
При этом ранее источник в городской администрации сообщил "Интерфаксу", что “незначительный, но стабильный рост заболеваемости коронавирусом в Москве не приведет к введению новых масштабных ограничительных мер”.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72