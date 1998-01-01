Туристический флот города на Неве подводит итоги навигации

Объем обслуженных на реках и каналах Петербурга туристов составит миллион человек - такую оценку результатов навигации 2020 года высказал во время состоявшегося в конце прошлой недели Морского совета при правительстве Петербурга руководитель Ассоциации владельцев пассажирских судов (АВПС) Владимир Родионов, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

По его словам, для судовладельцев ситуация складывается более чем серьезная, поскольку в навигацию этого года в целом по рынку вряд ли удастся достигнуть объемов более 40% от показателей 2019-го. По его сведениям, в 2020-м экскурсионно-прогулочными маршрутами по воде в Петербурге воспользуются около 747,5 тыс. человек, а еще 267 тыс. станут пассажирами скоростных судов.

В целом объем перевозки пассажиров в нынешнем году вряд ли существенно превысит миллион человек, тогда как в прошлом водному транспорту Северной столицы удалось обслужить 2,6 млн пассажиров, а в 2018-м, году Чемпионата мира по футболу - около трех млн.

Что касается причин снижения показателей, они очевидны. По мнению Владимира Родионова, из-за ограничений, вызванных с пандемией коронавируса, навигация в 2020-м началась только с 28 июня, а по причине полного отсутствия гостей из-за кордона перевозчики сразу потеряли до 40% объема. Кроме того, их финансовые показатели подкосил и запрет на обслуживание туристов на борту: невозможность проводить банкеты, фуршеты и корпоративы прямо на судах не позволили получить даже те деньги, которые могли бы быть заработаны.

«Находясь в тяжелом экономическом положении, для того, чтобы хоть как-то свести концы с концами, компании берут кредиты под залог судов, - констатировал глава АВПС. - А некоторые из них выставляют и на продажу».

Причем, по оценке Владимира Родионова, часть судоходных компаний Петербурга так и не смогла воспользоваться мерами поддержки, которые организовали власти на федеральном и региональном уровнях.

Увы, но пока нет хороших новостей и в плане развития яхтенного туризма — этот вопрос также активно обсуждался в ходе Морского совета. Да, губернатор Петербурга Александр Беглов снова заявил о том, что город имеет большой потенциал для развития яхтенного туризма и парусного спорта. «Пришло время использовать то преимущество, которое есть у нашего города для их развития», - подчеркнул он. По его мнению, в первостепенном развитии этих направлений туризма заинтересованы как в городе, так и за рубежом.

Однако пока объемы и организация приема как отечественных, так и заграничных яхт в Петербурге не сравнима с аналогичными в Хельсинки, Таллине или Стокгольме: если в Петербурге пока речь идет, в лучшем случае, о сотнях судов, в зарубежных портах — о десятках тысяч.

Правда, надежды на расширение здесь связаны с реализацией крупного инфраструктурного туристического проекта в Кронштадте. «Совместно с Министерством обороны мы реализуем большой проект в Кронштадте - там тоже будет марина. - заявил Александр Беглов. - Все возможности для развития направления у нас есть, а некоторые существующие сложности можно решить».

В этой связи в ходе заседания Морского совета в Петербурге заявили о намерении создать рабочую группу по развитию яхтенного туризма. Причем речь идет не только о собственно стоянках для судов: собравшиеся в Смольном говорили о необходимости создания плавучей станции для заправки яхт, формировании новых водных маршрутов и других аспектах проблемы.

Однако как скоро эти планы будут реализованы — пока не совсем понятно, поскольку речь о непременном и даже приоритетном развитии яхтенного туризма идет уже не один год, а существенных результатов пока таки нет.

/TOURBUS.RU