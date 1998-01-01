Новости Россия возобновляет авиасообщение еще с четыремя странами Решено восстановить рейсы в Южную Корею, Беларусь, Казахстан и Киргизию

"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (Сеул)", — говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном вечером в пятницу. В сообщении отмечается, что "рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю". Между тем, россияне, желающие посетить Республику Корея в качестве туристов, столкнутся с рядом трудностей после открытия авиасообщения между двумя странами, сообщил в интервью ТАСС южнокорейский юрист, адвокат по иммиграционным делам Кан Сан Пхиль. Он напомнил, что 13 апреля было приостановлено действие соглашения с Россией о взаимной отмене визовых требований. Теперь все россияне, желающие побывать в Южной Корее, обязаны посетить посольство и получить визу. Кроме того, въезжающие в республику иностранцы не более чем за 48 часов до вылета должны пройти медицинский осмотр и получить заключение об отсутствии у них симптомов вызываемого коронавирусом заболевания. Эту справку необходимо будет перевести на английский или корейский язык и предъявить при регистрации на авиарейс, в противном случае пассажир не будет допущен к перелету. медицинское заключение могут потребовать показать и сотрудники южнокорейской иммиграционной службы, сообщил юрист. При этом тест на коронавирус перед вылетом сдавать не нужно, достаточно простого осмотра у врача в аккредитованной клинике на предмет симптомов. Однако по прибытии в Республику Корея придется сдать тест прямо в аэропорту и вне зависимости от его результатов отправиться в карантин на 14 суток. Помещение для этого будет предоставлено южнокорейскими властями, пребывание в нем обойдется в сумму до 150 тысяч вон ($137) в день, которые необходимо оплачивать самостоятельно, отметил Кан Сан Пхиль. Ранее в пятницу президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев предположил, что Россия может полностью возобновить авиасообщение с другими странами к весне 2021 года. "Тенденция в целом такова, что с осени до, может быть, весны следующего года большинство стран будут постепенно открываться и для россиян, и для остальных граждан. Идет постепенная тенденция к тому, что авиасообщение будет восстанавливаться. Думаю, что к весне, может, к окончанию весны Россия восстановит полеты со многими странами", — сказал он на онлайн пресс-конференции в пятницу. Как отметил также г-н Игнатьев, в ближайшее время, по его данным, авиасообщение с РФ планирует возобновить Болгария. "Россия возобновляет авиасообщение с другими странами на паритетной основе. Хотя я бы ориентировался на эпидемиологическую ситуацию в каждом государстве", — добавил г-н Игнатьев. Напомним, что Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж на фоне пандемии COVID-19 в конце марта. 1 августа перевозчикам разрешили летать из нескольких российских городов в Лондон, Анкару, Стамбул, Занзибар (Танзания), с 10 августа — в турецкие Анталью, Бодрум, Даламан, с 15 августа — в Швейцарию. В сентябре также возобновились регулярные рейсы в Каир, Дубай и на Мальдивы. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка