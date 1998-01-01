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21 сентября
Россия возобновляет авиасообщение еще с четыремя странами
Решено восстановить рейсы в Южную Корею, Беларусь, Казахстан и Киргизию
"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (Сеул)", — говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном вечером в пятницу.
В сообщении отмечается, что "рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю".
Между тем, россияне, желающие посетить Республику Корея в качестве туристов, столкнутся с рядом трудностей после открытия авиасообщения между двумя странами, сообщил в интервью ТАСС южнокорейский юрист, адвокат по иммиграционным делам Кан Сан Пхиль.
Он напомнил, что 13 апреля было приостановлено действие соглашения с Россией о взаимной отмене визовых требований. Теперь все россияне, желающие побывать в Южной Корее, обязаны посетить посольство и получить визу.
Кроме того, въезжающие в республику иностранцы не более чем за 48 часов до вылета должны пройти медицинский осмотр и получить заключение об отсутствии у них симптомов вызываемого коронавирусом заболевания. Эту справку необходимо будет перевести на английский или корейский язык и предъявить при регистрации на авиарейс, в противном случае пассажир не будет допущен к перелету.
медицинское заключение могут потребовать показать и сотрудники южнокорейской иммиграционной службы, сообщил юрист.
При этом тест на коронавирус перед вылетом сдавать не нужно, достаточно простого осмотра у врача в аккредитованной клинике на предмет симптомов.
Однако по прибытии в Республику Корея придется сдать тест прямо в аэропорту и вне зависимости от его результатов отправиться в карантин на 14 суток. Помещение для этого будет предоставлено южнокорейскими властями, пребывание в нем обойдется в сумму до 150 тысяч вон ($137) в день, которые необходимо оплачивать самостоятельно, отметил Кан Сан Пхиль.
Ранее в пятницу президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев предположил, что Россия может полностью возобновить авиасообщение с другими странами к весне 2021 года.
"Тенденция в целом такова, что с осени до, может быть, весны следующего года большинство стран будут постепенно открываться и для россиян, и для остальных граждан. Идет постепенная тенденция к тому, что авиасообщение будет восстанавливаться. Думаю, что к весне, может, к окончанию весны Россия восстановит полеты со многими странами", — сказал он на онлайн пресс-конференции в пятницу.
Как отметил также г-н Игнатьев, в ближайшее время, по его данным, авиасообщение с РФ планирует возобновить Болгария. "Россия возобновляет авиасообщение с другими странами на паритетной основе. Хотя я бы ориентировался на эпидемиологическую ситуацию в каждом государстве", — добавил г-н Игнатьев.
Напомним, что Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж на фоне пандемии COVID-19 в конце марта. 1 августа перевозчикам разрешили летать из нескольких российских городов в Лондон, Анкару, Стамбул, Занзибар (Танзания), с 10 августа — в турецкие Анталью, Бодрум, Даламан, с 15 августа — в Швейцарию.
В сентябре также возобновились регулярные рейсы в Каир, Дубай и на Мальдивы.
/TOURBUS.RU
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