Новости Девять российских туристов пострадали сегодня во время экскурсии в Турции Экскурсионный автобус перевернулся в горном районе близ Алании

Автобус с российскими туристами попал сегодня днем в аварию во время экскурсии в горы в Турции, сообщил выпускающий редактор уральского портала Е1 Сергей Панин. "Я стал участником аварии с российскими туристами в Турции. Сегодня около 12:45 по местному времени в районе Алании один из автобусов, который перевозил туристов на экскурсию, во время спуска по горной дороге, перевернулся, врезался в дерево и остановился. Это был автобус без стекол и крыши, прогулочный. Но он был использован для перевозки пассажиров в том числе и по трассе", — рассказал он на видео, размещенном в телеграм-канале портала. Как рассказал г-н Панин, экскурсия состояла из трех частей. Сначала состоялась прогулка на яхте, а затем на автобусах туристов должны были довезти до места, где предполагались рыбалка и ужин. "В один из моментов автобус, который ехал за нами, въехал в наш автобус. Скорость была небольшая, водитель отвлекся, никто не придал этому значения. Буквально через 10 минут поехали дальше, три автобуса было. В этот момент мы увидели, как автобус вдруг врезается в дерево – а надо понимать, что слева был обрыв, это была горная дорога – и переворачивается на левый бок. Пострадали около семи человек, все россияне, жители Москвы и Подмосковья", — рассказал журналист. По его словам, скорая помощь забрала пострадавших только спустя полтора часа. "Все это время автобус не мог выехать с гор и добраться до какой-то понятной точки. Повреждения у людей к счастью не фатальные – перелом руки у одной женщины, у другой ушиб до крови головы, ушиб руки и ноги", — рассказал он. Г-н Панин подчеркнул, что экскурсия была приобретена у туроператора "Пегас Туристик". "Нам было объявлено: покупайте официальные экскурсии, так как только они гарантируют помощь в случае ЧП", — добавил он. Одиннадцать российских туристов попали в ДТП с туристическим автобусом в Турции, девять из них получили незначительные травмы, сообщила позднее сегодня "Интерфаксу" генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная. "Речь идет о туристах, которые направлялись на экскурсию, приобретенную в нашей компании. На момент происшествия в микроавтобусе находилось 11 путешественников. Девять человек пострадали", — сказала она. Как отметила г-жа Подгорная, на место ДТП были отправлены врачи из ближайшего госпиталя, которые выявили у туристов различные незначительные травмы – гематомы и ссадины. Пострадавшие, по ее словам, были застрахованы в компании ERV, они получили всю необходимую медицинскую помощь. /TOURBUS.RU

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