Новости Второй этап программы кэшбека за туры по России стартует уже в октябре На этот раз программа продлится полтора месяца, а максимальная сумма кэшбека увеличится до 50 тысяч рублей

Второй этап программы кэшбека за туры по России начнется в октябре и продлится полтора месяца, заявила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова. "Мы рассчитываем, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее. В том числе это будет зависеть от того, как быстро мы вместе с нашими коллегами согласуем изменения в действующие правила предоставления субсидии", — сообщила г-жа Догузова, выступая в рамках проходящнго в Петербурге форума "Доступная Арктика". "Что касается сроков второго этапа, мы по запросам людей планируем значительно ее расширить и рассчитываем, что возможность приобретать туры в рамках второго этапа у наших граждан будет не менее полутора месяцев", — добавила она. Как напоминает «Интерфакс», правительство РФ выделило 15 млрд рублей на программу поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. В ее рамках туристы могут вернуть до 20% стоимости путешествий по России, приобретенных на сайте мирпутешествий.рф у участников программы – туроператоров и отелей. Первый этап распродажи туров по России с кэшбеком прошел с 21 по 28 августа. В его рамках более 60 тыс. туристов купили туров и размещения в отелях более чем на 1,4 млрд рублей. Кэшбек составлял 5 тыс. рублей за каждые 25 тыс. рублей стоимости одной туристской услуги, но не более 15 тыс. рублей на одну банковскую карту. Подводя ранее в интервью нашему порталу итоги первого этапа новой программы, исполнительный директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов, отметил, что «Продажи по программе есть, но они не так многочисленны, как могли бы быть. Связано это, в основном, с очень коротким временем реализации большого проекта: за месяц очень трудно было успеть отладить весь этот механизм таким образом, чтобы он не давал никаких сбоев. Очень надеемся на то, что использованный инструмент будет применяться вновь и вновь: логично было бы воспользоваться им, к примеру, еще раз осенью, а затем и перед Новым годом». "Туроператоры сообщали о росте продаж туров с кэшбеком после старта программы на 10-55%. Наибольшей популярностью пользовались курорты Краснодарского края и Крыма, санаторно-курортное лечение во многих регионах, в том числе в Сибири, Центральной России, Калининградской области, экскурсионные туры. Правда, у многих компаний возникли проблемы из-за того, что сроки, отведенные на подготовку к участию были очень сжатыми, а решить нужно было множество технических проблем. Кроме того, многие руководители туркомпаний считают, что недельная распродажа – это слишком мало. По их мнению, ее нужно будет продлить либо повторить – в этом случае у поставщиков услуг уже не возникнет технических проблем, связанных с подключением. Но все туроператоры отмечают, что программа очень полезна и ее результатом обязательно будет рост интереса к отдыху в России", - заявила, в свою очередь, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. Сейчас стало известно, что Ростуризм прислушался к мнению профессионалов, и ко второму этапу правила программы планируется изменить. Так, минимальный порог для возврата денег будет снят, а максимальная сумма кэшбека составит 50 тыс. рублей. Минимальное количество дней отдыха для участия в программе будет сокращено с 4 до 2 дней, чтобы участвовать в ней могли также туры на выходные. Отметим, что проект документа об изменении программы 16 сентября был размещен на портале правовой информации. /TOURBUS.RU

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