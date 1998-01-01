ЦИФРА НЕДЕЛИ: 81% россиян остался минувшим летом без отпуска

Большинство россиян в отпуск минувшим не ездили, но турпоток в целом просел не так сильно, как ожидалось. В такому выводу пришли аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), проведя опрос в августе и начале сентября в 53 регионах России.

По их данным, 81% россиян минувшим летом в отпуск не ездили, причем больше всего тех, кто решил отказаться от него, сосредоточено в Москве и Петербурге.

Как свидетельствуют оценки специалистов Аналитического центра НАФИ, 86% жителей столиц летний отпуск «пропустили». Кроме того, отказались от него и люди в возрасте 60 лет и старше (90%).

«Москвичи и питерцы чаще остальных жителей России выезжают отдыхать за границу – к морю – в летний отпускной сезон. Но на российском юге сейчас мало аналогичных по соотношению «цена-качество» предложений, поэтому, в условиях действующих ограничений, многие жители двух столиц и остались дома, – считает директор направления исследований «Туризм и транспорт» Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова. – Кроме того, в этих городах хорошо развита досуговая сфера, и поэтому есть возможность отдохнуть и получить новые впечатления, не выезжая за их пределы».

По данным НАФИ, поехать в летний отпуск смогли 19% россиян, тогда как весной планировали это сделать лишь 9%. «Двукратное превышение запланированного весной числа туристов связано как с общей усталостью населения от ограничений ввиду пандемии, так и с активными действиями всех игроков туристического рынка, – говорит Ирина Иванкова. – Ростуризмом совместно с ведущими туроператорами были сформированы новые туристические продукты, много внимания уделялось и продвижению отдыха внутри страны».

Тем не менее, по сравнению с 2019 годом, организованный туристический поток снизился на 10%. Как считает Ирина Иванкова, «в текущей ситуации, когда сохраняются ограничения на въезд во многие страны, это – небольшое падение, поскольку до пандемии большинство тех, кто не выезжал на отдых за рубеж, предпочитали проводить свой отпуск дома или на даче, по России путешествовали около четверти населения страны».

Если же оценивать предпочтения путешественников по видам транспорта, то туристы, нашедшие возможность отправиться в отпуск, чаще всего перемещались на автомобиле (63% от общего числа съездивших на отдых летом 2020).

Самолетом или поездом путешествовали по 16%, а автобусом – 5%. Для сравнения: по данным апрельского опроса НАФИ, большинство российских туристов планировали добираться до места отдыха на самолете (84%), а на автомобиле - вдвое меньше (41%).

Как считает Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН, «в этом году пляжный сезон действительно может быть продлен до ноября, т. к. произошло его смещение из-за более позднего начала и отсутствия альтернативных направлений, кроме Турции».

«Можем говорить о хорошем потенциале спроса на октябрь, а в Сочи и на ноябрь, поскольку этот курорт стал круглогодичным благодаря теплому климату, развитой туристской инфраструктуре и насыщенному календарю событий, - констатирует она. - К тому же там есть возможность комбинировать отдых в прибрежной зоне и в горном кластере Красной Поляны». В результате, по ее оценке, в октябре в Сочи загрузка отелей будет оставлять 70-80%, а в Анапе и Геленджике — 50-60%.

Вместе с тем как заместитель генерального директора TUI Russia Александр Сирченко, так и ряд других экспертов полагают, что развитие внутреннего туризма во многом сдерживается сложностями с инфраструктурой, которая далеко не всегда соответствует требованиям тех, кто уже бывал за рубежом.

«Пока в целом ряде регионов нам не хватает качественной инфраструктуры для разнообразных видов туризма», – констатирует он.

/TOURBUS.RU