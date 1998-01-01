Новости В октябре Таиланд начнет выдавать туристические longstay-визы Эксперты надеются, что решение тайских властей станет первым шагом к восстановлению массового туризма

Как и предполагал ранее наш портал, Таиланд официально объявил, что с начала октября начнет выдавать специальные туристические визы для долгосрочного пребывания с целью восстановления зарубежного турпотока. Как сообщили нам сегодня в пресс-службе Туристического управления Таиланда (ТАТ), "виза STV позволит иностранным туристам приезжать в страну, но они должны будут согласиться на обязательный 14-дневный карантин и остаться в стране не менее 90 дней. Визу можно будет продлевать дважды, каждый раз на 90 дней. Стоимость визы, которая не имеет возрастных ограничений, составит 2 тыс. бат (около 4,8 тыс. рублей). Ожидается, что специальная визовая схема вступит в силу после официального объявления властей и будет доступна до 30 сентября 2021 года". В Управлении также подчеркнули, что туристы, которые хотят получить визу STV, должны соблюдать принятые в Таиланде меры по контролю и профилактике COVID-19. Им также потребуются подтвердить возможность длительного проживания в Таиланде: например, бронь гостиницы или договор аренды жилья на длительный срок. По информации «Интерфакса», сейчас Таиланд закрыт для иностранного туризма, исключение сделано для нескольких категорий зарубежных гостей – это дипломаты, представители ООН, командированные, а также туристы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных поездок. Всем им нужно проходить 14-дневный карантин. С 1 октября остров Пхукет планирует возобновить прием иностранцев в порядке эксперимента, но с жесткими ограничениями. Как сообщает АТОР, представители российского турбизнеса, опрошенные ассоциацией, восприняли новость из Таиланда с острожным оптимизмом. Они полагают, что нововведение при любом сценарии не затронет массовых российских туристов, но говорит о первом шаге к полноценному открытию границ Таиланда. «Для экономики Таиланда это, хоть и капля в море, но плюс. Для туристов из Восточной Европы это также положительные новости: есть те, кто привык проводить зиму в тропиках, и таких немало. Но тут важно понимать, что на полноценном туризме – массовом, пакетном, это вряд ли отразится. Во-первых, остаются визовые формальности, во-вторых, ограничения, связанные с коронавирусом, никуда не исчезли. Кроме того, последние несколько месяцев политики Таиланда явно нагнетали обстановку, говоря об иностранцах, как о главных виновниках заболевания. Такой настрой частично остается в мыслях у многих жителей Королевства, и с этим надо что-то делать», – говорит Филипп Обручев-Миронов, руководитель группы субмассовых направлений туроператора «Интурист». Андрей Снетков, генерального директор "TEZ Tour» Таиланд", в свою очередь считает, что «Озвученные меры помогут так называемым longstay-туристам попасть в Таиланд. Но количество их попросту несравнимо с количеством потенциальных туристов, приезжающих в краткосрочные поездки. Это нововведение не будет иметь широкого эффекта, его благотворное влияние ощутят немногочисленные участники рынка. С другой стороны, это как минимум какое-то действие, позволяющее надеяться в перспективе на улучшение обстановки с туризмом». Наконец, Оксана Северина, руководитель тайского отдела компании ПАКС, отмечает, что «новая схема к массовому туризму не имеет никакого отношения. Думаю, в таком формате никто не будет возобновлять полеты из России». /TOURBUS.RU



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