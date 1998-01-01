Неизвестная Хакасия - «сибирский Куршевель», «Великая Каменная старуха» и крупнейшая ГЭС

Профессионалам туризма и журналистам представили богатейшие возможности для отдыха в развивающемся туристическом регионе

В ходе прошедшей на минувшей неделе международной туристической выставки «Отдых-2020» в инновационном центре «Сколково» состоялась стратегическая сессия «Хакасия. Туризм 365 дней в году». На ней были подведены итоги летнего туристического сезона в Хакасии и определены дальнейшие пути развития туризма в республике в сотрудничестве с туроператорами разных регионов России, - сообщает наш специальный корреспондент.

Как напомнили в начале сессии ее организаторы, Хакасия площадью 61, 9 тыс. кв. км и населением всего 534 тыс. человек находится в самом центре страны и граничит с Красноярским краем, Республикой Тывой, Кемеровской областью и Республикой Алтай.

В Хакасии - более 30 тыс. объектов культурного наследия и 11 музеев под открытым небом. Но кроме этого, Хакасия обладает большим количеством природных и исторических памятников, которые практически неизвестны ни российским, ни зарубежным туристам.

Среди них - Оглахты — участок заповедника «Хакасский» с лестницей в 967 ступеней, которая ведёт к древним наскальным рисункам, Туимский провал — огромная пропасть в горе с бирюзовым озером на дне (диаметр провала — 200 м, высота стен — 120 м), образовавшаяся после обрушения шахты, Ивановские озёра - «сибирский Куршевель», Салбыкский курган — самый большой в Сибири, насыпанный 2500 лет назад над могилой скифского правителя, «Великая Каменная старуха» Улуг Хуртуях Тас — самый почитаемый менгир Хакасии (возраст — более 4 тыс. лет), обладающий, по преданию, целительной силой, Карлов Створ — редкое по красоте место, где Енисей покидает Саянские горы и выходит в степи (именно здесь находятся экстрим-парк «Мраморка» и парк семейного отдыха «Тортуга») и, наконец, Саяно-Шушенская ГЭС на Енисее — крупнейшая электростанция России.

«Скажем честно — до нынешнего года развитию туризма в нашей республике уделялось не слишком много внимания, - призналась заместитель Главы Республики Хакасия Ирина Войнова. - Но нынешний год стал переломным. Дело не только в том, что в связи с закрытием зарубежных направлений открылось новое окно возможностей для развития внутреннего туризма. Но и в том, что Хакасия стала одним из первых регионов России, принявших участие в программе субсидирования авиаперелётов, до которой развитие туризма в республике носило скорее местечковый характер.

Для нас эта программа особенна важна — Хакасия находится в самом центре России и лететь к нам до недавних пор было дорого и с востока, и с запада. Теперь, благодаря запуску чартерных программ, стоимость перелёта до нашей столицы, Абакана, снизилась с 33 до 14 тыс. рублей».

«С открытием первых чартеров цены, например, на авиаперелеты в Бурятию снизились с 45 тыс. рублей «туда-обратно» до 20 тыс. рублей, в Горно-Алтайск — с 45 тыс. рублей летом прошлого года до семи тыс. рублей этим летом, - рассказала вице-президент ОСИГ Наталья Осипова. - Мы должны отдать должное тем компаниям, которые запускают подобные программы — ведь без них, в ходе своего естественного роста, рынок пришел бы к аналогичной стадии развития в течение как минимум 10-15 лет».

Сегодня, добавила г-жа Осипова, помимо продвижения непосредственно Республики Хакасия важно сосредоточиться и на развитии межрегионального туризма - в регионе уже реализуется проект «Большое Саянское кольцо» .

«В Хакасии сложилась отличная команда, развивающая туристическую отрасль, - заявил исполнительный директор Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков, - и если помнить о том, что регион обладает богатейшим культурно-историческим наследием и уникальными природными объектами, то следует признать, что он имеет все шансы стать одним из наиболее привлекательных направлений для туризма в нашей стране».

О поистине неисчерпаемом потенциале развития детского туризма в Хакасии говорила председатель комитета по развитию детского туризма ОСИГ, руководитель проекта «Живые уроки» Татьяна Козловская: ««Живые уроки» - это увлекательные детские путешествия нового интерактивного формата, во время которых дети, весело проводя время, узнают научные факты. И Хакасия — вместе с Чувашией — была первым участником этого проекта. Казалось бы, чем может быть интересен детям этот край? Музеев мало. Но Хакасия занимает первое место в России по количеству заповедников, а природа иногда говорит детям больше, чем иной музей.

В «Живые уроки» входит, помимо культурно-познавательного, и промышленный туризм — поистине уникальный музей открыт при Саяно-Шушенской ГЭС — там дети пощупать руками многие механизмы».

«В прошлом году Хакасию, располагающую сегодня 85 отелями класса 3-4*, посетили более 700 тыс. туристов, - рассказала начальник отдела по развитию туризма Министерства экономического развития Хакасии Ольга Кузьмина. - В нынешнем, несмотря на пандемию — около 140 тыс., и мы считаем, что это — очень неплохой результат. Но мы очень надеемся на зимний сезон, ведь наша республика — настоящий рай для любителей горных лыж».

В Хакасии, по сообщению г-жи Кузьминой — четыре «очага», где развивается этот вид спорта. Первая — район Саяно-Шушенской ГЭС. Там находится главный горнолыжный курорт Хакасии, сертифицированный для проведения международных соревнований — Гладенькая, с сезоном катания — с декабря по май.

Вторая — комплекс «Сюгеш» с длиной спуска 700 м и перепадом высот 120 м. - этот курорт особенно привлекателен для детей благодаря наличию оборудованных трасс для санок-катрушек. Третья — база отдыха «Ергаки», с сезоном катания с середины сентября до середины мая.

И, пожалуй, самая перспективная — курорт «Приисковый», где сезон продолжается с конца сентября по июнь. Это одно из лучших мест в России для фрирайда, то есть внетрассового катания — заброска на склон осуществляется либо на снегоходах, либо на ратраках.

/TOURBUS.RU