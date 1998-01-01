Лайнер Emirates А380 возвращается в Москву

Как сообщили нам в пресс-службе авиакомпании Emirates, объявлено о возобновлении рейсов на лайнере А380 в Московский аэропорт Домодедово начиная с 18 сентября. Это сделано удовлетворяя растущий спрос и предлагая своим клиентам из России дополнительные возможности для путешествий в Дубай и по другим направлениям маршрутной сети компании, поскольку уровень комфорта, предоставляемый на борту А380, остается востребованным среди путешественников благодаря просторному и удобному салону.

Как расскахзали нам в компании, на сегодняшний день Emirates возобновила рейсы на А380 в пять городов, включая Каир, Лондон, Париж, Гуанчжоу и Торонто. Авиакомпания будет постепенно расширять маршрутную сеть этого популярного самолета в соответствии со спросом и эксплуатационными разрешениями.

Emirates будет выполнять рейсы в Москву по пятницам и субботам. По пятницам рейс Эмирейтс EK 134 будет вылетать из Москвы в 17:35 и прибывать в Дубай в 23:35 по местному времени. Обратный рейс EK 133 будет вылетать из Дубая в 10:10 и прибывать в Москву в 14:25 по местному времени. По субботам рейс Эмирейтс EK 132 будет вылетать из Москвы в 23:20 и прибывать в Дубай в 05:30 на следующий день. Обратный рейс EK 131 будет вылетать из Дубая в 16:15 и прибывать в Москву в 20:30 по местному времени.

Рейсы доступны для бронирования на сайте emirates.com или через туристических агентов.

На данный момент Emirates выполняет рейсы по более чем 80 направлениям своей маршрутной сети, предлагая клиентам из России дополнительные возможности для путешествий на Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку с удобной стыковкой в Дубае. Путешественникам также доступен более широкий выбор направлений благодаря маршрутной сети S7 Airlines, кодшерингового партнера Emirates , предоставляющего доступ к целому ряду региональных направлений.

Клиенты Emirates сейчас могут путешествовать в Дубай или задержаться там по пути, так как город открылся для международного туризма и бизнеса. Для обеспечения безопасности путешественников и местного населения, ПЦР-тесты на Covid-19 обязательны для всех пассажиров, прибывающих в Дубай (и ОАЭ) и путешествующих транзитом, включая граждан ОАЭ, резидентов и туристов вне зависимости от страны, из которой они прибыли.

Как отметили в компании клиенты Emirates смогут путешествовать без лишних переживаний, так как авиакомпания взяла на себя обязательство покрыть все медицинские расходы, связанные с пандемией COVID-19, если у клиента диагностируют COVID-19 во время путешествия. Данная инициатива немедленно вступает в силу для клиентов, путешествующих до 31 октября 2020 года, а Покрытие расходов действует в течение 31 дня с даты первого сегмента маршрута. Это означает, что клиенты Эмирейтс могут воспользоваться данной возможностью, даже если отправятся в другой город после прибытия в пункт назначения рейсом авиакомпании.

Также сообщается, что Emirates внедрила всеобъемлющий комплекс мер для защиты клиентов и сотрудников на каждом этапе путешествия, задавая новые стандарты безопасности и охраны здоровья на борту и на земле, включая выдачу гигиенических наборов всем клиентам. В наборы входят маски, перчатки, антибактериальные салфетки и дезинфицирующее средство для рук.

/TOURBUS.RU