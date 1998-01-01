Куба начала прием иностранных туристов

В то время, как начались туристические рейсы из Канады на Кубу, «Аэрофлот» перенес начало своих полетов на остров с сегодняшнего дня на конец марта 2021 года

Куба вновь начала принимать иностранных туристов после полугодичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, сообщают местные СМИ.

Первый рейс с туристами прибыл из канадского Монреаля в аэропорт Кайо-Коко на одноименном острове. Специализирующая на туристических перевозках авиакомпания Air Canada Vacations заявила, что до конца сентября будет выполнять рейсы по этому маршруту еженедельно, а с октября – дважды в неделю.

По информации «Интерфакса», сейчас для иностранных туристов обязателен бесплатный ПЦР-тест на коронавирус по прибытии на остров. Как сообщается, на первом рейсе из Канады у всех пассажиров он оказался отрицательным.

Также введены контроль температуры в аэропорту и обязательное ношение масок. Кроме того, из-за коронавируса на Кубе расширили прием кредитных карт, которыми раньше можно было оплачивать услуги только в отелях и крупных торговых центрах.

Напомним, что Куба закрыла въезд для иностранных туристов из-за пандемии коронавируса в марте, а с 1 июля начала постепенно ослаблять ограничения. Первыми отели открылись на островах Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и некоторых других. Но международные полеты не возобновлялись до сентября.

Канада – главный поставщик туристов на Кубу, в 2019 году остров принял 1,1 млн туристов из этой страны, тогда как общее число иностранных гостей составило 4,2 млн. Число российских туристов на острове в 2019 году составило почти 180 тыс.

Всего на Кубе было зафиксировано около 4,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 100 человек умерли. Правда, сейчас начался рост числа заражений в Гаване, которая пока закрыта для туристов.

Как рассказал в ходе прошедшей на минувшей неделе в столице выставке «Отдых-2020» советник посольства Кубы в Москве по вопросам туризма и Директор российского представительства Министерствa туризма Кубы г-н Хуан Карлос Эскалона, «Куба хочет вернуться к тем временам, когда на остров летали регулярные и чартерные рейсы со всего мира, в том числе, из России» (напомним, что остров Свободы стал одним из черырех иностранных участников выставки).

«У кубинских медиков накоплен большой опыт в борьбе с коронавирусом. Наши медицинские бригады оказали помощь в ликвидации вспышек этой инфекции в более чем 40 странах мира. Теперь эти опытные врачи будут постоянно дежурить в каждом отеле, который примет иностранных туристов», – заявил г-н Эскалона.

По его словам, в каждой гостинице будут врач, медсестра и эпидемиолог. «Эти специалисты смогут оказать всю необходимую помощь, если лечение коронавируса не потребует госпитализации. Расходы на лечение покроет страховка, приобрести которую можно прямо в отеле», – отметил представитель кубинского туризма.

Как отмечает, в свою очередь, АТОР, на Кубе очень рассчитывают на возвращение российских чартеров. Во-первых, потому что Россия – второй по значимости иностранный рынок для карибского государства.

В 2019 году Куба приняла рекордное количество российских туристов. В стране побывало почти 178 тыс. граждан РФ (+ 30% к 2018 году).

О том, как ценят на острове наших туристов, говорит и тот факт, что специально под российский рынок Куба готова открыть популярный курорт Варадеро.

Во-вторых, прямые чартеры способны быстро обеспечить загрузку кубинских курортов, а значит, дать работу местному населению и оживить в целом туристический сектор. Наконец, именно чартеры могут первыми открыть воздушный мост между Россией и Кубой.

Между тем, на скорое возобновление рейсов на остров Свободы, на которое многие надеялись в августе, пока рассчитывать, вероятно, не стоит. Так, ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планировае вновь начать полеты на Кубу уже сегодня, 17 сентября, однако затем перевозчик сообщил, что отложил рестарт полетной программы в Гавану на 28 марта 2021. года.

/TOURBUS.RU