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17 сентября
Израиль вновь закрывается на жесткий карантин
Министр туризма Израиля сегодня утром голосовал против правительственного решения вновь закрыть, в том числе, гостиницы, рестораны, музеи и другие туристические объекты
Как сообщают местные СМИ, сегодня утром правительство Израиля приняло окончательное решение, что начиная с 14:00 завтрашнего дня Израиль закроется на жесткий карантин. Израиль таким образом стал первой в мире страной, возвращающей жесткие ограничения, действовавшие в разгар первой волны коронавирусной эпидемии минувшей весной.
В ходе голосования за введение карантина, проходившего сегодня утром, три министра правительства высказались против. В их числе был и министр туризма страны Амаф Замир.
Карантин вводится за несколько часов до начала празднования традиционного еврейского Нового года (Рош-а-Шана) и продлится, как минимум, до 11 октября. По истечении двух недель на основе статистики по заболеваемости будет принято решение, продлевать ли карантин на дополнительный срок.
Решение, в необходимости которого многие жители страны продолжают сомневаться, было принято на фоне роста роста заболеваемости коронавирусом — сейчас ежедневно в стране выявляется около 5 тыс. новых зараженных. в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 171768 заразившихся (+4974 за сутки). 125619 (+2834) выздоровели после коронавируса. 1165 (+18) заболевших умерли .
Во время карантина государственные и частные предприятия и учреждения, не ведущие прием населения, а также жизнеобеспечивающие структуры, продолжат работу. В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях.
Аптеки и продуктовые магазины во время карантина будут открыты. Не будут работать торговые центры, а также многие магазины с промышленными товарами. При этом работа магазинов с товарами первой необходимости в торговых центрах и на рынках будет разрешена. Спортивные залы и бассейны будут закрыты.
Будут закрыты все туристические объекты, гостиницы и хотелы, рестораны смогут лишь доставлять готовые блюда на дом.
Разрешено находиться на пляже (например, для занятий спортом), но запрещается погружаться в море (кроме спортивного плавания для имеющих особые разрешения).
Будет запрещено удаляться от дома более чем на 500 метров. В то де время, как и ранее, не введены ограничения на проведение демонстраций.
Что же касается воздушного сообщения, то по информации местного издания «Вести», международный аэропорт Бен-Гурион продолжит работу. При этом авиационное сообщение между Израилем и зарубежными странами будет поддерживаться в сокращенном режиме. Лишь заранее заявленные и получившие разрешение рейсы смогут прибывать в Бен-Гурион и отправляться из воздушного порта.
Отправляющиеся за границу пассажиры будут обязаны прибыть в терминал за 4 часа до выле для прохождения проверок. Допускаться в зал отправлений будут лишь те, кто заранее приообрел билеты.
Местные туристы, отправляющиеся в страну из "зеленого" списка, по возвращении в Израиль будут избавлены от обязательного двухнедельного карантина. Израильтяне, посетившие страну из "красного" списка, будут обязаны провести две недели в изоляции после прилета.
Напомним, что в конце лета Израиль возобновил авиасообщение с несколькими туристическими странами, в том числе с Болгарией, Грецией и Кипром, куда направился значительный поток местных туристов.
/TOURBUS.RU
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