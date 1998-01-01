Голосование за обладателей главной отечественной MICE-премии продлено

Организаторы ежегодной профессиональной премии Russian Business Travel & MICE Award объявили о продлении этапа голосования на награду до конца сентября

Как сообщили нам организаторы главной отечественной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award, в связи с тем, что в этом году из-за карантинных мер процесс выдвижения номинантов на награду оказался существенно замедлен, было принято решение о продлении этапа голосования еще на полмесяца — до конца сентября.

Меняются также дата и место проведения церемонии вручения наград. Она состоится в ноябре. О точной дате и месте проведения оргкомитет объявит в ближайшее время.

Как и в прошлые годы, мероприятие пройдет в рамках Всероссийского дня MICE, чья концепция проведения заключается в демонстрации потенциала российских регионов как дестинаций делового туризма профильным потенциальным заказчикам и агентствам.

Напомним, что премия Russian Business Travel & MICE Award является ключевым мероприятием для всего рынка делового туризма, проводится с 2010 года и ежегодно собирает ведущих игроков в сфере MICE и business travel. В прошлом году за престижную награду боролись 175 номинантов. География соискателей на награду оказалась очень широкой - она охватывала компании от Калининграда до Красноярска и от Мурманска до Сочи.

На сегодня за соискателей награды RBT&MA-2020 уже подано свыше 50 тыс. голосов.

Голосование за лауреатов награды Russian Business Travel & MICE Award-2020

Организаторы желают всем номинантам профессиональных успехов и победы в конкурсной борьбе!