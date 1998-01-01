Новости Илья Уманский: «Внутренний турпоток упадет по итогам года на 30%» Гендиректор компании «Алеан» поделился с журналистами результатами высокого сезона, прошедшего на этот раз в «экстремальных» условиях

Объем продаж туров и размещения в отелях на рынке внутреннего туризма по итогам 2020 года составит не более 70% от прошлогоднего уровня, сообщил генеральный директор туроператора "Алеан" и вице-президент АТОР Илья Уманский в ходе вчерашней встречи с журналистами. "Благодаря тому, что с июля удалось запустить летний сезон, отрасль жива и часть денег туристам мы смогли вернуть. Но заблуждение думать, что внутренний туризм в этом году получил экстра-результат. По итогам года внутренний туризм получит результат где-то 70% относительно показателей прошлого года. Конечно, по сравнению с международным туризмом мы выжили и можем как-то прогнозировать работу и развиваться, но не стоит заблуждаться, что всем крупно повезло. Это не та история", — сказал он. Эксперт добавил, что ситуация в отрасли сложилась разная по различным направлениям. "Наибольшее падение показал Санкт-Петербург, на 74%. Там можно было попытаться заместить часть иностранных туристов россиянами, но, к сожалению, ничего не получилось ввиду закрытия музеев и запрета на организованные группы. Мы отправляли людей в индивидуальном формате, но из-за запрета на групповые экскурсии. Похожая история с Кавминводами. Продажи отдыха на Кавказских минеральных водах сократились на 44%, так как там были закрыты парки и бюветы, и туристы покупали только санатории с собственными бюветами", — сообщил Уманский. В Белокурихе объем продаж компании сократился на 33%, в Подмосковье – на 31% в Анапе и Туапсе – на 27%, в Геленджике – на 22%, в Сочи – на 18%. Наименьшим падение оказалось в Крыму (8%), Калининграде (12%) и Сочи (18%). По словам эксперта, у отелей ситуация сложнее, чем у туроператоров, так как из-за выбывших мая и июня у них осталось всего 2,5 месяца работы. Наиболее популярными направлениями летом у "Алеана" стали Сочи (30%), Крым (19%) и Анапа (18%). Также в первую десятку вошли Кавминводы (12%), Геленджик (6%), Туапсе (1,5%), Подмосковье (1,4%), Калининград (1%), Белокуриха (0,8%) и Санкт-Петербург (0,6%). Самым дорогим из приобретенных у компании за лето туров оказался отдых на двоих в отеле "Мрия" в Крыму 19 ночей с перелетом бизнес-классом – туристы заплатили за него чуть более миллиона рублей. Самым дешевым – двухдневный отдых в гостевом доме в Анапе без перелета за 1,5 тыс. рублей. Средняя стоимость туров на двоих в Крым и Краснодарский край с проживанием, питанием и перелетом составила от 62 до 79 тыс. рублей. Г-н Уманский добавил, что поскольку в этом году границы были закрыты, перевозчики направили все мощности на внутренний туризм. В результате заметно снизилась стоимость билетов даже на популярных направлениях в высокий сезон. "В этом году мы фиксировали предельно низкие цены даже в пиковые месяцы загрузки самых популярных курортов – Сочи и Крыма. Средняя загрузка кресел составила 60%, что плохо для перевозчиков, но хорошо для потребителя. Снижение среднего тарифа составило 30-35%", — заключил эксперт. /TOURBUS.RU

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