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Вьетнам возобновляет авиасообщение с шестью странами

Вьетнам с 18 сентября возобновит международные коммерческие авиарейсы с несколькими азиатскими странами, сообщает Associated Press со ссылкой на правительство Вьетнама.

Согласно сообщению, размещенному на сайте правительства, еженедельно будут выполняться рейсы из городов Ханой и Хошимин в Южную Корею, Японию, Китай и на Тайвань. На следующей неделе возобновятся рейсы в Камбоджу и Лаос.

Вместе с тем, правительство обращает внимание, что полеты будут доступны только для граждан Вьетнама, дипломатов, квалифицированных рабочих, инвесторов и членов их семей.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Вьетнаме за время пандемии выявили более 1 тыс. случаев коронавируса, из них 35 человек скончались.

«Аэрофлот» ужесточает правила перевоза домашних животных

С 15 сентября "Аэрофлот" ужесточил правила провозки домашних животных на борту самолета. Теперь один совершеннолетний пассажир сможет взять в поездку только одного питомца, за исключением котят и щенят. Их можно перевозить в пассажирском салоне при условии, что масса животных вместе с контейнером не превышает 8 кг.

"Аэрофлот" также повысил тарифы на перевозку питомцев на дальних маршрутах, как международных так и внутренних.

Теперь пассажиры, планирующие перевозку домашнего животного (птицы или служебной собаки) на рейсах "Аэрофлота" между пунктами, расположенными в европейской и азиатской частях России должны заплатить 5 тыс. рублей вместо 3,75 тыс., как было ранее. По этой цене перевозка осуществляется как в салоне самолета, так и в багажном отсеке.

За перевозку питомца из США рейсами "Аэрофлота" в салоне придется заплатить 9 тыс. рублей, вместо 5,6 тыс., а в США, от/до Кубы, от/до пунктов Азии – 10,68 тыс. рублей (вместо 6,67 тыс. рублей). Исключение составляют рейсы между регионами азиатской части России и странами Азии.

При этом тариф на перевозку питомцев на всех прочих международных рейсах остался прежним – 6675 рублей, вне зависимости от места размещения (багаж или салон).

Терминал Шереметьево-С возобновит работу весной 2021 г.

Международный аэропорт Шереметьево планирует возобновить работу международного терминала C, закрытого из-за пандемии коронавируса, весной 2021 года, заявил первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин.

"У нас есть план: D мы открыли полностью, С мы планируем открыть весной следующего года", — сказал г-н Никулин журналистам во вторник.

"Все бюджеты, все планы, все свои стратегии мы пересчитываем, исходя из этой пандемии. Все то, что мы планировали в декабре прошлого года, мы пересмотрели в мае, еще раз пересмотрели в августе и сейчас еще раз смотрим, какие есть тенденции, какие особенности в мире, как в зависимости от условий пандемии в каждой стране возобновляются авиаперевозки. И мы на основании этого строим свои планы по открытию терминалов и так далее", — пояснил г-н Никулин.

Терминал С был закрыт в марте на фоне решения правительства РФ ограничить международное авиасообщение. Параллельно Шереметьево приостановил работу международных терминалов D и E. С тех пор внутренние рейсы обслуживались через терминал B, международные, которыми россияне возвращались из-за границы, — через F.

В конце июля, перед тем как РФ объявила о возобновлении рейсов в три страны, Шереметьево открыл терминал D.

/TOURBUS.RU