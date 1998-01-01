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16 сентября
Горячие авиановости
Вьетнам возобновляет авиасообщение с шестью странами/ «Аэрофлот» ужесточает правила перевоза домашних животных/ Терминал Шереметьево-С возобновит работу весной 2021 г.
Вьетнам возобновляет авиасообщение с шестью странами
Вьетнам с 18 сентября возобновит международные коммерческие авиарейсы с несколькими азиатскими странами, сообщает Associated Press со ссылкой на правительство Вьетнама.
Согласно сообщению, размещенному на сайте правительства, еженедельно будут выполняться рейсы из городов Ханой и Хошимин в Южную Корею, Японию, Китай и на Тайвань. На следующей неделе возобновятся рейсы в Камбоджу и Лаос.
Вместе с тем, правительство обращает внимание, что полеты будут доступны только для граждан Вьетнама, дипломатов, квалифицированных рабочих, инвесторов и членов их семей.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Вьетнаме за время пандемии выявили более 1 тыс. случаев коронавируса, из них 35 человек скончались.
«Аэрофлот» ужесточает правила перевоза домашних животных
С 15 сентября "Аэрофлот" ужесточил правила провозки домашних животных на борту самолета. Теперь один совершеннолетний пассажир сможет взять в поездку только одного питомца, за исключением котят и щенят. Их можно перевозить в пассажирском салоне при условии, что масса животных вместе с контейнером не превышает 8 кг.
"Аэрофлот" также повысил тарифы на перевозку питомцев на дальних маршрутах, как международных так и внутренних.
Теперь пассажиры, планирующие перевозку домашнего животного (птицы или служебной собаки) на рейсах "Аэрофлота" между пунктами, расположенными в европейской и азиатской частях России должны заплатить 5 тыс. рублей вместо 3,75 тыс., как было ранее. По этой цене перевозка осуществляется как в салоне самолета, так и в багажном отсеке.
За перевозку питомца из США рейсами "Аэрофлота" в салоне придется заплатить 9 тыс. рублей, вместо 5,6 тыс., а в США, от/до Кубы, от/до пунктов Азии – 10,68 тыс. рублей (вместо 6,67 тыс. рублей). Исключение составляют рейсы между регионами азиатской части России и странами Азии.
При этом тариф на перевозку питомцев на всех прочих международных рейсах остался прежним – 6675 рублей, вне зависимости от места размещения (багаж или салон).
Терминал Шереметьево-С возобновит работу весной 2021 г.
Международный аэропорт Шереметьево планирует возобновить работу международного терминала C, закрытого из-за пандемии коронавируса, весной 2021 года, заявил первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин.
"У нас есть план: D мы открыли полностью, С мы планируем открыть весной следующего года", — сказал г-н Никулин журналистам во вторник.
"Все бюджеты, все планы, все свои стратегии мы пересчитываем, исходя из этой пандемии. Все то, что мы планировали в декабре прошлого года, мы пересмотрели в мае, еще раз пересмотрели в августе и сейчас еще раз смотрим, какие есть тенденции, какие особенности в мире, как в зависимости от условий пандемии в каждой стране возобновляются авиаперевозки. И мы на основании этого строим свои планы по открытию терминалов и так далее", — пояснил г-н Никулин.
Терминал С был закрыт в марте на фоне решения правительства РФ ограничить международное авиасообщение. Параллельно Шереметьево приостановил работу международных терминалов D и E. С тех пор внутренние рейсы обслуживались через терминал B, международные, которыми россияне возвращались из-за границы, — через F.
В конце июля, перед тем как РФ объявила о возобновлении рейсов в три страны, Шереметьево открыл терминал D.
/TOURBUS.RU
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