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16 сентября
Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по развитию туризма в России

Статус координационного совета по развитию туризма, образованного прошлой весной, заметно повысился


Правительство РФ преобразовало координационный совет по развитию туризма в правительственную комиссию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, - сообщает «Интерфакс».

"Преобразовать координационный совет по развитию туризма в Российской Федерации в правительственную комиссию по развитию туризма в Российской Федерации. Утвердить прилагаемое положение о правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации", — говорится в документе.

 

Из постановления следует, что правительственная комиссия является координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных, научных и других организаций по вопросам разработки и реализации основных направлений государственной политики в сфере туризма, включая вопросы межбюджетных отношений, осуществления капитальных вложений в целях реализации в субъектах РФ национальных проектов, федеральной адресной инвестиционной программы, иных государственных программ.

В основные задачи комиссии, согласно документу, также входит подготовка предложений по совершенствованию нормативного законодательства в сфере туризма.

 

"Комиссия состоит из председателя, которым является заместитель председателя правительства РФ, заместителей председателя, ответственного секретаря и членов комиссии. Состав комиссии утверждается правительством РФ", — говорится в документе.

В состав органа войдут главы или заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти, представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сферах, относящихся к ведению комиссии, а также главы регионов РФ. Также в состав могут включаться представители органов законодательной власти, научных и образовательных организаций, иных заинтересованных организаций, общественных объединений, общественные деятели (по согласованию).

 

В документе также сообщается, что при необходимости могут создаваться президиум комиссии, подкомиссии, положения о которых утверждаются председателем комиссии. В рамках подкомиссии могут образовываться рабочие группы.

Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год и будут считаться правомочными, если на них присутствует более половины членов комиссии.

 

Напомним, что в конце августа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что координационный совет по развитию туризма в РФ возобновляет деятельность в рамках работы над Национальным проектом в сфере туризма, которую ведет Ростуризм (координационный совет по развитию туризма в РФ был создан в апреле 2019 г.).

Он также заявил, что состав совета будет обновлен: в него войдут главы всех субъектов Российской Федерации, представители бизнеса и общественных организаций.

 

Как отметил г-н Чернышенко, цель Национального проекта – определить приоритеты для развития внутреннего туризма, синхронизировать действующие программы и новые проекты, обеспечить контроль и координацию его участников.

/TOURBUS.RU


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