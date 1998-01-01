Новости Туристы в новых условиях будут путешествовать так же активно, но осторожнее и чаще с поддержкой турагентств Компания Amadeus опубликовала подробное исследования поведения туристов в условиях продолжающейся пандемии коронавируса

Компания Amadeus опубликовала обширный доклад, посвященный изменениям на туристическом рынке в связи с пандемией коронавируса. Исследование составлено на основе опроса, проведенного в минувшем мае на всех континентах и во всех возрастных группах среди 8500 пользователей фирменного приложения приложения CheckMyTrip. Две трети опрошенных обычно совершают поездки в период отдыха, треть — в основном деловые поездки, при этом 69% опрошенных заявили, что у них есть план возобновить путешествия до декабря этого года. Как выяснилось, 47% опрошенных в нынешних условиях считают наиболее важным фактором выбираемого направления его COVID-безопасность, хотя для 25% по-прежнему главным при выборе путешествия остается его стоимость. 84% опрошенных теперь планируют поезду заранее и лишь 4% ориентируется на «горящие» туры. При этом 67% планируют отдых за месяц и более. В целом, 74% опрошенных заявили, что не опасаются международных перелетов, а 68% - что готовы остановиться в отеле во время поездки (30% - на срок от семи ночей). При этом 71% согласны отправиться в отпуск в течение 1-3 месяцев после снятия ограничений на поездки в ту или иную страну. При этом в Северной и Западной Европе от 55 до 58% респондентов заявили, что планируют выделить на путешествия такой же бюджет как и до начала пандемии. Аналогичные показатели были зафиксированы в Северной и Южной Америке. А около четверти клиентов на этих рынках отметили, что их бюджет на поездки будет даже больше, чем до кризиса. Возрастной группой с самым крупным бюджетом оказались «бэби-бумеры» - поколение, родившееся в 50-60-г годах. 68% из этой категории заявили, что предпочли бы индивидуальный пакет услуг с хорошей страховкой и знакомое направление, но при этом воздержались бы от курортов с системой «все включено», пакетных туров и круизов. В то же время около 40% молодых туристов будут готовы отправиться по новым, еще неизвестным им ранее маршрутам. Исследование Amadeus также уделило внимание новой роли турагентств в «посткоронавирусную эпоху». Так, 40% опрошенных заявили, что им понадобится помощь профессионалов для планирования тура и информирования о возможных рисках при путешествии по тому или иному маршруту. Как говорится в исследовании, в нынешних условиях агентствам следует уделять больше внимания программам диверсификации турпродукта, внедрению системы динамического пакетирования, а также обратить особое внимание на точное и своевременное информирования клиентов об эпидемиологической обстановке в том или ином регионе. «Я и воодушевлена тем, что опрошенные оказались более оптимистичны в отношении своих финансовых перспектив и планировали траты на путешествия, — отметила Мишель Баттен, руководитель отдела маркетинга главного подразделения розничных путешествий Amadeus. - Возможно, эти люди работают в тех отраслях, которые относительно стабильны, при этом в прошедшие месяцы они не ходили на концерты и, вероятно, меньше тратились на одежду, поэтому они не потеряли доход, но уменьшили расходы, и теперь могут направить эти деньги на путешествия». Как отмечает в свою очередь Матиас Соле, коммерческий руководитель "Амадеус" в Латинской Америке, "В ближайшем будущем именно молодые люди станут путешествовать первыми, они первыми полетят в самолетах, они меньше всего боятся и больше всего хотят путешествовать. При этом туристы в будущем будут суммировать прежние три-четыре ежегодные поездки в одну поездку, более длительную и с большей предварительной подготовкой». «Туристическая индустрия претерпевает кардинальные перемены и вступает в новую эру. Растет потребность в четкой демонстрации ценности услуг агентов. Ограничения на поездки, карантинные правила, требования к визам и многие другие факторы, включая нестабильность по доступности рейсов, требуют больший объем знаний, опыта и времени для обеспечения нужного уровня поддержки клиентов. Здесь мы видим возрастающую роль турагентов», - уверен Леонид Мармер, генеральный директор Amadeus в России. /TOURBUS.RU

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