Суды не могут решить, что делать с туристами, не сдающими ковид-тесты

Суды Петербурга пока не выработали единой позиции по вопросу невнесения на портал госуслуг данных о результатах теста на коронавирус после возвращения из-за рубежа. И в то время как одни суды назначают довольно суровые штрафы, другие отказывают Роспотребнадзору в административном наказании провинившихся, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Стоит напомнить: в период со 2 августа в Петербурге контролерами составлено уже более ста административных протоколов на лиц, не прошедших обследование или не разместивших результаты на коронавирус в трехдневный срок. А теперь суды города на Неве рассматривают эти материалы, вынося совсем разные решения.

Так, первым штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг вынес Зеленогорский районный суд, который оштрафовал вернувшегося из Испании петербуржца сразу на 15 тыс. рублей. Следующими оказалась целая семья из трех человек, которые вернулись из путешествия в Турцию еще в начале августа. В течение трех дней после посещения страны они должны были загрузить на портал госуслуг справку о тестировании на коронавирус, однако этого не сделали.

Как пояснил в суде один из провинившихся, Леонид Юхневич, сначала он пытался сделать тест в поликлинике (там ему в этом отказали), а затем в частной лаборатории он все-таки сдал нужные анализы и должен был получить их в течение трех дней. Однако в результате загрузил их на портал госуслуг только в конце месяца и, несмотря на то, что он провел на карантине дома две недели, суд церемониться не стал. И назначил пенсионеру и двум его родственникам штраф в размере 7,5 тыс. рублей в то время, как пенсия у провинившегося составляет всего 9 тыс.

А вот Смольнинский районный суд Петербурга, рассматривая материалы дела об административном правонарушении в отношении жительницы города, которая обвинялась в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, принял совсем другое решение.

Причем картина нарушения была примерно той же: в начале августа Анжелика Гришкун после прибытия из Стамбула не разместила вовремя на Едином портале государственных услуг информацию о результатах лабораторных исследований ребёнка на COVID-19 методом ПЦР.

Как пояснили в объединённой пресс-службе судов города на Неве, тесты матери и ее ребенка оказались отрицательными, и в результате «судья признала Гришкун виновной, но прекратила дело за малозначительностью, поскольку содеянное не повлекло за собой каких-либо неустранимых вредных последствий и существенной угрозы охраняемым общественным отношениям».

«Практика показывает, что пока в судах города не выработали единого отношения к такому правонарушению, как отказ от обследования или не размещение результатов теста на коронавирус в трехдневный срок,. - оценивает ситуацию юрист Александр Семенов.

- В настоящее время судьи, оценивая степень правонарушения, приходят к разным выводам о размерах необходимого наказания. Однако вместе с ростом числа рассмотренных дел, скорее всего, появится и общепринятая судебная практика, отступать от которой будут редко».

/TOURBUS.RU