Зимбабве открывается для иностранных туристов

Эксперты обсуждают, заинтересуют ли наших туристов в нынешней обстановке сафари-туры и поездки к водопаду Виктории

Власти Зимбабве, вслед за Кенией, Танзанией и Намибией, также распорядились открыть границы для иностранных туристов с 1 октября с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, сообщает газета The South African.

"Зимбабве идет по стопам других африканских стран, которые уже открыли свои границы для международных путешественников, отменили комендантский час и постепенно возобновляют международный туризм. 1 октября страна также начнет принимать иностранных туристов. Внутренние перелеты возобновились 10 сентября", — пишет издание.

Как отмечает газета, все путешественники по прибытии должны при себе иметь справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, полученную в аккредитованной лаборатории не ранее, чем за 48 часов до вылета. Кроме того, туристы должны будут соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и регулярно пользоваться санитайзерами.

По словам министра окружающей среды, климата, туризма и гостеприимства Зимбабве Мангалисо Ндлову, туристам будут доступны все развлечения с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер – водные и вертолетные экскурсии, сафари-туры, джиппинг, зиплайны. Водопад Виктория также открыт для посетителей.

Как сообщили в управлении по туризму Зимбабве (ZTA), перезапуск международного туризма стал долгожданной новостью для турбизнеса страны, пострадавшего во время пандемии.

Между тем, как сообщает сегодня АТОР, по мнению туроператоров, занимающихся турами по экзотическим зарубежным направлениям, хотя Зимбабве и является достаточно дорогим, специфическим и нишевым направлением, определенный рост интереса к нему возможен.

«Зимбабве – отличное, но недешевое направление для активного и познавательного туризма. Популярностью здесь пользуется рафтинг по реке Замбези, а также интереснейшие национальные парки: Виктория-Фолс со знаменитым водопадом Виктория, Хванге, Матобо», – отметила директор по развитию туроператора ICS Travel Group Оксана Волканова.

Однако в абсолютных цифрах турпоток туда в этом году вряд ли превысит несколько десятков путешественников.

«Зимбабве – направление для путешественников, которые повидали уже много стран, влюбленных в африканскую природу. Все туры в эту страну до пандемии были только индивидуальные, на регулярных рейсах, сейчас, с учетом подорожания авиабилетов и падения курса рубля к доллару, тур на двоих в Зимбабве может начинаться от 300 тыс. руб.», – говорит Оксана Волканова,

Кроме того, и с самим перелетом есть сложности, - отмечают в АТОР. По данным онлайн-поисковиков, в одном из вариантов, до Хараре (Зимбабве) можно долететь с двумя стыковками, в Дохе (Катар) и в Йоханнесбурге (ЮАР). Однако авиасообщение РФ с Катаром официально до сих пор не открыто, ЮАР аэропорты также до 30 сентября включительно закрыты для коммерческих рейсов. Будет ли продлен запрет на полеты в ЮАР и из нее – также пока неизвестно.

Еще один вариант – добираться через Афины и Аддис-Абебу. Однако между между Россией и Грецией авиасообщение также не открыто.

/TOURBUS.RU