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Крупнейшие осенние туристические выставки Европы и Азии пройдут в этом году в онлайн-формате

Организаторы ведущих международных туристических выставок WTM London 2020 и ITB Asia 2020 рассказали о новом формате их проведения

Организаторы ведущей европейской туристической выставки WTM London 2020, проходящей в столице Британии уже в течение 40 лет, сообщили, что приняли окончательное решение о ее проведении в этом году в онлайн-формате. Как говорится в сообщении, появившемся на сайте выставки, «Виртуальное мероприятие, которое состоится 9-11 ноября, предложит те же возможности для общения, конференций и семинаров, что и наши прежние «живые» деловые мероприятия. Главная цель онлайн-программы WTM London 2020 - помочь восстановить и перестроить туристическую индустрию в соотвествии с новыми условиями».

Как сообщают организаторы, виртуальные мероприятия этого года будут сосредоточены на восстановлении и развитии деловых связей между участниками глобального туррынка, продвижении туристических брендов и обсуждении путей возвращения к привычной работе туриндустрии.

Виртуальные деловые мероприятия будут проходить в течение трех дней с 7 утра до 10 вечера с тем, чтобы в них могли принять участие профессионалы туризма, живущие в различных часовых поясах по всему миру.

Среди деловых мероприятий, программа которых позднее появится на сайте выставки — как круглые столы, предполагающие широкий круг участников, так и индивидуальные онлайн-встречи бизнесменов.

О том, что в этом году выставка пройдет в онлайн-формате, заявили и организаторы крупнейшего азиатского турфорума - ITB Asia, традиционно проходящего каждый год в Сингапуре.

При этом интересно, что на будущий год организаторы планируют новую гибридную форму проведения как октябрьской ITB Asia 2021, так и апрельской ITB India 2021, сочетающую «живую» выставку и спустя неделю — виртуальное мероприятие.

Как сообщают организаторы онлайн-форума ITB Asia 2020 Virtual today, его трехдневная тематическая программа будет состоять из 120 онлайн-сессий, которые помогут профессионалам туризма «сориентироваться в текущих проблемах и подготовиться к восстановлению отрасли».

При этом в виртуальных форумах и дискуссиях уже выразили готовность участвовать более 1500 представителей турбизнеса и более 400 профессиональных покупателей. Подтверждено и участие более ста экспонентов виртуральной турвыставки.

Как сообщается, трехдневные мероприятия сессии будут посвящены шести основным темам — корпоративные поездки, развитие MICE-индустрии на Азиатском континенте, роль новых технологий в туризме, адаптация стратегий продвижения направлений к новым условиям, изменения в гостиничном рынке на фоне выхода из пандемии и восстановление работы туркомпаний по мере выхода из кризиса.

Подробное расписание тематических сессий также будет вскоре доступно на сайте выставки.

/TOURBUS.RU