Чтобы принимать туристов, турецкий отель теперь должен соответствовать 132 критериям

Иностранный турпоток в Анталью с 1 января превысил 1,5 млн человек - об этом в рамках пресс-тура организованного Министерством культуры и туризма Турции, сообщил директор аэропорта Антальи Билгихан Йылмаз.

По его словам лидерами среди иностранных туристов стали россияне (381 тыс.), второе место заняли немцы (323 тыс.) Причем около 1,2 млн туристов прибыли с 1 июля по 8 сентября.

Журналистам наглядно показали, что сегодня в Анталье, начиная от аэропорта и вплоть до туристических объектов, обеспечены все условия для безопасного отдыха. Мониторинг здоровья у прилетающих начинается сразу по прилету. Всем пассажирам измеряется температура, а «подозрительных» тестируют на наличие инфекции. Еще одно новшество: теперь медстраховку можно купить в турецких авиакомпаниях, отелях и аэропортах – на специальных стойках перед паспортным контролем. Заболевание ковидом считается страховым случаем.

В процессе подготовки страны к открытию границ, власти Турции тщательно проработали методику противостояния коронавирусу. Так, чтобы отелю получить «Сертификат безопасности туризма» необходимо соответствовать 132 критериям.

Пока для большинства наших туристов отдых в Анталии ассоциируется исключительно с морем. А между тем, этот регион обладает богатейшей историей и древними артефактами. Первым пунктом познавательной экскурсии для журналистов стал исторический центр Анталии – район Калеичи.

В последние годы в районе проведена обширная реставрация, так что особой «атмосферы нетронутого города», здесь ждать не приходится. Большинство традиционных турецких домов здесь переделаны в отели, магазины и сувенирные лавки, в которые, однако, довольно интересно даже просто заглянуть.

В 25-ти километрах от Анталии расположен один из самых молодых, но уже популярных турецких курортов - Белек. Большим бонусом места для любителей гольфа станет то, что, почти во всех отелях есть свои гольф-поля, а в 1994 году именно здесь был открыт Национальный гольф-клуб, соответствующий всем мировым стандартам.

Тем же, кто предпочитает спокойный отдых будет полезна информация, что песчаные пляжи Белека, протянувшиеся на 29 км, удостоены европейского Голубого Флага за чистоту прибрежных вод. В историческом плане город Белек не принадлежит ни к одному из исторических мест, но, благодаря своему географическому положению, позволяет совершать экскурсии к достопримечательностям всей провинции.

В непосредственной близости от него расположены развалины древних городов Перге и Аспендос. Переживший свой расцвет во времена Римской империи, Перге был известен как храм Артемиды, привлекающий паломников со всей Малой Азии. После своей первой миссионерской поездки Апостол Павел оставил здесь христианскую общину, а в V веке Перге стал резиденцией епископа. Еще одно поистине уникальное место - город Мира, расположенный в 5 км от берега Средиземного моря. От города сохранились развалины великолепного греко-римского театра и высеченные в скалах гробницы.

У народов Ликии существовал обычай хоронить мёртвых на возвышенных местах, так как предполагалось, что это поможет им попасть на небо. А название города происходит от слова «мирра», что значит «смола для благовоний».

Еще одна знаменитая достопримечательность Турции, расположенная в 18 км на восток от Антальи – руины Перге. От остальных они отличаются тем, что здесь был самый большой стадион и самые большие бани во всем регионе. Для паломников, несомненно, особой поездкой станет экскурсия в Церковь Святого Николая, которая возвышается над центром Демре.

Здание церкви по-прежнему является ярким напоминанием о времени жизни её святого покровителя, невзирая на то, что мифы, возникшие вокруг его имени, имеют мало общего с действительностью.

На сегодняшний день власти Анталии надеются на лучший исход, и планируют встретить до конца года 3,5 - 4 млн туристов. Глава Управления по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз отметил, что такая цифра станет огромным успехом для непростого кризисного года.

/TOURBUS.RU