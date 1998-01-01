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«Новая туристская география» поможет обновить петербургский туризм

В Северной столице обсудили проекты привлечения туристов в «постковидную эпоху»

Комитет по развитию туризма С-Петербурга на днях провел встречу с представителями университетов и культурных институций, имеющих высокий потенциал для привлечения туристов в рамках проекта «Новая туристская география», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

В обсуждении приняли участие представители несколько десятков специалистов, представляющих Центральный выставочный зал «Манеж», проект «Кронштадт. Остров фортов», Академию Штиглица, а также ряд исторических библиотек, образовательных учреждний и т. д.

Как ранее отмечал председатель комитета Сергей Корнеев, сейчас в городе прорабатывается системный подход по формированию маршрутов по новым туристским пространствам. «Такие пространства нужны как с точки зрения «поствирусных» реалий: это новые впечатления, эмоции и дальнейшие туристские продукты, - полагает он. - Кроме того, их наличие означает и возможность рассредоточить туристские потоки в городе».

Различные данные говорят о том, что город на Неве сохраняет интерес со стороны гостей. Так, недавний анализ трат среди клиентов одного из крупнейших банков показал, что средний чек за покупку туриста в Северной столице в мае-августе составил 4601 рубль - по этому показателю город на Неве обогнал все регионы России.

А поскольку средства, которые поступают в бюджет города от туризма, будут направлены на развитие городской инфраструктуры, это благоприятно скажется и на дальнейшем развитии туристской отрасли.

«В Петербурге формируется единая экосистема впечатлений для туристов с учетом уникального потенциала города. Объединив культурное наследие, новые городские пространства и креативные проекты, город сможет выйти на новый уровень развития как внутреннего, так и въездного туризма», – так оценивает развитие проекта «Новая туристская география» Зарина Догузова, руководитель Федерального Агентства по туризму.

В этой связи на встрече в Петербурге обсуждался вопрос кооперации при создании единого календаря событий города, формирование тематических сезонов для жителей и гостей, медиа-продвижение городских событий и пространств, а также создание единого цифрового пространства с информацией про культурную и событийную жизнь города.

«Главный туристский продукт Петербурга – его особая уникальная атмосфера,. - подчеркнул Сергей Корнеев. - Разрабатывая новые туристские программы, мы вместе отвечаем на запросы современных путешественников с разными вкусами, интересами и бюджетами, мотивируя их возвращаться в город на Неве вновь и вновь».

Участники дискуссии по поводу обновления и развития туризма в Петербурге высказали уверенность в том, что без наличия качественных исследований в отрасли, дающих верные ответы на многие насущные вопросы, не обойтись.

В связи с этим прямо в ходе встречи были намечены темы для будущих исследований, а итогом обсуждения стало решение сформировать группу для решения исследовательских задач в сфере туризма Петербурга.

Кроме того, встречи в таком формате решено тоже сделать системными: в следующий раз

эксперты намерены обсудить календарь событий культурных пространств и объектов, а также тему проектирования тематических сезонов.

/TOURBUS.RU