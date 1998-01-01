Новости Горячие новости Финляндия упрощает въезд для иностранцев/ Россия начала выдавать визы гражданам ОАЭ/ Коронавирус выявлен у семи туристов, отдыхавших в Абхазии

Финляндия упрощает въезд для иностранцев Финляндия с 19 сентября отменяет обязательный карантин для туристов из тех стран, где число новых случаев заболевания коронавирусом не превышает 25 на 100 тыс. населения, о сроках открытия границы для россиян информации по-прежнему нет. Как сообщает портал Yle, в список стран, для граждан которых будет отменен карантин, вошли, в частности, Германия, Швеция, Норвегия, Кипр, Польша, Исландия, Латвия, Литва, Болгария, Словакия, Грузия, Новая Зеландия, Австралия, Япония, Канада и Таиланд. С 23 ноября правительство планирует также разрешить въезд для граждан стран из "зеленого списка" Евросоюза, в который Россия не входит. Но им придется предъявлять справки об отрицательном тесте на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 72 часа до прибытия. А после приезда эти туристы должны будут проходить карантин в случае, если не сделают второй тест в течение 72 часов после прибытия. "Въезд в Финляндию для граждан России по-прежнему разрешен только в случаях крайней необходимости, и пока нет информации о том, когда граница откроется. Мы заново рассмотрим ограничения, если эпидемиологическая ситуация в России улучшится", — сообщила Yle начальник канцелярии МВД Финляндии Кирси Пимия. При этом, как сообщили в МВД, въезд отдельных российских групп из числа представителей культуры, спорта или бизнеса может быть разрешен по обоснованным причинам. Официально граница Финляндии закрыта для граждан стран, не входящих в Евросоюз, до 18 октября. Россия начала выдавать визы гражданам ОАЭ Посольство РФ в Объединенных Арабских Эмиратах вновь начало выдачу российских виз гражданам и резидентам ОАЭ, с которыми Россия в пятницу возобновила авиасообщение. "Для граждан трех стран – Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Мальдив – снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса. Граждане и резиденты (обладатели вида на жительство) ОАЭ, въезжающие в Российскую Федерацию из ОАЭ через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, могут воспользоваться прямыми рейсами из Дубая в Москву", — говорится в сообщении МИД РФ. Как уточняется, иностранцы могут подавать документы для получения визы только при наличии резидентской визы ОАЭ. При этом граждане ОАЭ могут въезжать в Россию и находиться на её территории до 90 дней из каждых 180. В МИД напоминают, что иностранным гражданам въезд на территорию РФ разрешен только при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус методом ПЦР, сданного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия в Россию. Россия 11 сентября возобновила авиасообщение с ОАЭ, рейсы выполняются только между Москвой и Дубаем. Также на этой неделе возобновлены рейсы в столицу Египта Каир и на Мальдивские острова. Коронавирус выявлен у семи туристов, отдыхавших в Абхазии Коронавирус был выявлен у семи туристов, приехавших на отдых в Абхазию, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия. "За время, прошедшее после открытия российско-абхазской границы 1 августа, коронавирус был обнаружен у семи туристов. Были еще случаи, когда у отдыхающих была температура, но это не всегда связано с коронавирусом, поскольку есть и другие сезонные вирусы", — сказал он. По данным оперативного штаба Абхазии, общее число выявленных заболевших коронавирусом в республике составляет 656 человек. Из них 186 пациентов выздоровели, шесть человек скончались. Все шестеро скончавшихся от осложнений от COVID-19 были жителями Абхазии, отметил министр. В стационаре Гудаутской ЦРБ находится 64 человека, в тяжелом состоянии 11 человек, средней степени тяжести 18 пациентов. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка