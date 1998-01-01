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14 сентября
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Финляндия упрощает въезд для иностранцев/ Россия начала выдавать визы гражданам ОАЭ/ Коронавирус выявлен у семи туристов, отдыхавших в Абхазии


Финляндия упрощает въезд для иностранцев

Финляндия с 19 сентября отменяет обязательный карантин для туристов из тех стран, где число новых случаев заболевания коронавирусом не превышает 25 на 100 тыс. населения, о сроках открытия границы для россиян информации по-прежнему нет.

Как сообщает портал Yle, в список стран, для граждан которых будет отменен карантин, вошли, в частности, Германия, Швеция, Норвегия, Кипр, Польша, Исландия, Латвия, Литва, Болгария, Словакия, Грузия, Новая Зеландия, Австралия, Япония, Канада и Таиланд.

 

С 23 ноября правительство планирует также разрешить въезд для граждан стран из "зеленого списка" Евросоюза, в который Россия не входит. Но им придется предъявлять справки об отрицательном тесте на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

А после приезда эти туристы должны будут проходить карантин в случае, если не сделают второй тест в течение 72 часов после прибытия.

 

"Въезд в Финляндию для граждан России по-прежнему разрешен только в случаях крайней необходимости, и пока нет информации о том, когда граница откроется. Мы заново рассмотрим ограничения, если эпидемиологическая ситуация в России улучшится", — сообщила Yle начальник канцелярии МВД Финляндии Кирси Пимия.

При этом, как сообщили в МВД, въезд отдельных российских групп из числа представителей культуры, спорта или бизнеса может быть разрешен по обоснованным причинам.

Официально граница Финляндии закрыта для граждан стран, не входящих в Евросоюз, до 18 октября.

 

Россия начала выдавать визы гражданам ОАЭ

Посольство РФ в Объединенных Арабских Эмиратах вновь начало выдачу российских виз гражданам и резидентам ОАЭ, с которыми Россия в пятницу возобновила авиасообщение.

"Для граждан трех стран – Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Мальдив – снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса. Граждане и резиденты (обладатели вида на жительство) ОАЭ, въезжающие в Российскую Федерацию из ОАЭ через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, могут воспользоваться прямыми рейсами из Дубая в Москву", — говорится в сообщении МИД РФ.

 

Как уточняется, иностранцы могут подавать документы для получения визы только при наличии резидентской визы ОАЭ. При этом граждане ОАЭ могут въезжать в Россию и находиться на её территории до 90 дней из каждых 180.

В МИД напоминают, что иностранным гражданам въезд на территорию РФ разрешен только при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус методом ПЦР, сданного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия в Россию.

 

Россия 11 сентября возобновила авиасообщение с ОАЭ, рейсы выполняются только между Москвой и Дубаем. Также на этой неделе возобновлены рейсы в столицу Египта Каир и на Мальдивские острова.

 

Коронавирус выявлен у семи туристов, отдыхавших в Абхазии

Коронавирус был выявлен у семи туристов, приехавших на отдых в Абхазию, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

"За время, прошедшее после открытия российско-абхазской границы 1 августа, коронавирус был обнаружен у семи туристов. Были еще случаи, когда у отдыхающих была температура, но это не всегда связано с коронавирусом, поскольку есть и другие сезонные вирусы", — сказал он.

 

По данным оперативного штаба Абхазии, общее число выявленных заболевших коронавирусом в республике составляет 656 человек. Из них 186 пациентов выздоровели, шесть человек скончались. Все шестеро скончавшихся от осложнений от COVID-19 были жителями Абхазии, отметил министр.

В стационаре Гудаутской ЦРБ находится 64 человека, в тяжелом состоянии 11 человек, средней степени тяжести 18 пациентов.

/TOURBUS.RU

 


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