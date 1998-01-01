На Старом Арбате можно увидеть «Страну, где всё иначе»

В Москве на Арбате (напротив домов 15 и 17) открылась выставка «Япония: страна, где всё иначе». На ней представлены 42 работы, отобранных по конкурсу, который провели Московское представительство офиса по туризму Японии (JNTO) совместно с журналом National Geographic Traveller, - сообщает наш специальный корреспондент.

«Нынешняя выставка проводится в рамках перекрестных годов японо-российского межрегионального сотрудничества, - сообщил, открывая выставку, министр посольства Японии в России г-н Мацунага Такэси. - К сожалению, в настоящее время граница между нашими странами закрыта, и граждане России не могут посещать Японию.

Но, возможно, на это время поездки в какой-то мере заменят эти замечательные фотографии с прекрасными видами страны в разных ракурсах и в разные времена года. Надеюсь, настанет время и для выставки работ японских фотографов, запечатлевших Россию — она пройдёт под девизом «Россия — главное приключение моей жизни»».

«Мы хотим, чтобы российские туристы мечтали о Японии, не забывали её, и планировали поездки, несмотря ни на что – в этом цель нашего конкурса, - подчеркнула директор московского представительства офиса по туризму JNTO Айри Мотокура, - К сожалению, власти нашей страны очень медленно снимают ограничения, связанные с пандемией, добавила она. Поэтому, до конца 2020 года, в том числе и во время сезона «красных клёнов», Япония останется закрытой — несмотря на то, что в стране давно нет роста заболеваемости.

Но есть надежда на открытие границы ко времени весеннего цветения сакуры и на быстрое восстановление российского турпотока, который за последние годы вырос почти вдвое».

Г-жа Мотокура отметила также, что на фотографиях-победителях мы видим совсем не Киото и не Токио, а неизвестная Япония, которая пока мало очень мало знакома российским туристам.

Например, фотографии победительницы, Юлии Столяренко из Хабаровска, запечатлён озеро в вулканическом кратере Окама в префектуре Мияги. Взгляд фотографа поймал не только изумительной красоты воду озера, но и летящую стрекозу — один из символов Страны Восзодящего Солнца. «Прежде всего поражают глубина и цвет этого озера. В зависимости от погодных условий оно открывается либо зелёным, либо бирюзовым, а при плохой погоде — дымчато-серым», - сказала г-жа Столяренко.

«Япония — исключительно разнообразная страна, многометровые белоснежные толщи снегов Хоккайдо совсем не похожи на тропические пляжи острова Окинава, - заявил главный редактор National Geographic Traveller Иван Васин. - А на выставке мне больше всего нравится кадр, который очень сложно повторить. Удивительный контраст: неподвижный работник зала в Осаке. И тут же девушка в национальном платье...»

«С наступлением осени спрос на туры в Японию, особенно на февраль, март и цветение сакуры, а проданные ранее на неё же туры перенесём на следующую весну, - пообещала генеральный директор московского представительства компании Japan Travel Concierge (JTC) Анастасия Северова, - На мой взгляд, прежний турпоток из России в Японию далеко не сразу. Чтобы к какой-то степени удовлетворить спрос на Японию, мы организовали экскурсии по Москве, так или иначе затрагивающие японскую тему и включающие, в частности, чайные церемонии и игу на японских барабанах».

Выставка продлится до 9 октября.

/TOURBUS.RU