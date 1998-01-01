Турция возвращает «масочный режим» и запрещает ночные дискотеки

Как сообщают местные СМИ, на прошлой неделе консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган направили в 81 провинцию республики циркуляры, согласно которым граждане и гости страны обязаны носить маски в общественных местах. Нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в условиях распространения коронавируса.

Кроме того, в Анталье был введен запрет на проведение шумных вечеринок после полуночи.

Как отметила, комменируя эти нововведния директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс», "после введения масочного режима некоторые турагентства думали, что спада бронирований не избежать: россияне считают ношение масок не слишком эффективной мерой, поэтому многие не соблюдают правило. Однако практически все туроператоры отмечают стабильные продажи направления на ближайшие даты».

Эксперт отметила, что требование об обязательном ношении масок может вовсе не коснуться российских туристов: "Туристы осведомлены о том, что на территории отелей, в том числе, на пляжах маски не нужны и спокойно бронируют Турцию. Если даже где-то владельцы гостиниц и перестраховываются, требуя от туристов надевать маску по пути на пляж, то это какие-то единичные случаи".

То же самое касается запрета на дискотеки после полуночи. Как заявила г-жа Ломидзе, ограничение не только не вызвало спада в бронированиях, но и способствует росту продаж туров семьям с детьми.

В то же время АТОР сегодня сообщает, что отвечая на вопрос, как по сравнению с предшествующей неделей изменились объемы среднедневных продаж туров в Турцию, начиная с 9 сентября по нынешний день, практически все туроператоры отмечают отсутствие отрицательной динамики.

Так, в «TUI Россия» и в «Библио-Глобусе» фиксируют те же самые темпы продаж туров в Турцию, что были и до новостей о введении масочного режима в Анталье. В PEGAS Touristik также не видят никакого отрицательного эффекта новостей о масках на продажи Турции, и указывают даже на ежедневный прирост бронирований.

В ANEX Tour не отмечают никаких изменений по объемам продаж туров last minute в Турцию. В этой компании, однако, подтверждают и то, что темпы бронирований туров «в глубину» (на октябрь-ноябрь) снизились. Но с введением масочного режима специалисты ANEX Tour это не связывают, наоборот, подчеркивая, что это естественное сезонное явление – конец сезона всегда хуже бронируется. «Тем более, что недавно было объявлено о возобновлении авиасообщения с ОАЭ, и это могло немного тормознуть туристов при покупке «дальних» туров в Турцию», – добавили в пресс-службе ANEX Tour.

При этом однако опрошенные участники рынка – и в России, и в Турции – по-прежнему указывают на то, что объемы продаж могли бы быть выше: важным тормозящим фактором пока по-прежнему является боязнь «второй волны коронавируса» и якобы новых ограничений, связанных с датой 20 сентября,

Как отмечал ранее в беседе с нашим порталом м Сергей Агафонов, генеральный директор сети турагентств «Магазин горящих путевок»: «Мы, честно говоря, ожидали большего спроса и больших продаж после открытия турецкого направления. Но сейчас потенциальные клиенты сосредоточили свое внимание на неподтвержденной информации о том, что 20 сентября будет новый «локдаун».

Сейчас продажи идут с глубиной всего 3-4 дня, при этом туристы стремятся вернуться домой уже 20-23 сентября.

По России сезон закончился и, казалось бы, Турция сейчас должна «уходить» очень активно, но это не так. Причина – боязнь потерять тур или, наоборот, «застрять» на курорте из-за введения нового карантина».

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с курортами Турции 10 августа. Только в Анталье за последний месяц лета отдохнули более 330 тыс. российских туристов.

/TOURBUS.RU