Новости Мошенничество в туризме: ущерб меньше, а срок — серьезнее В Петербурге вынесен неожиданно суровый приговор за «скромное» правонарушение в сфере туризма

Вынесенное на днях решение Выборгского районного суда Петербурга по делу об обмане при продаже туров для отдыха за границей оказалось несколько нестандартным, поскольку при наличии относительно скромного ущерба правонарушитель, в отличие от уже сложившейся практики вынесения условных наказаний, получил пусть и небольшой, но реальный срок, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. «К правонарушителям из сферы туризма суды остаются достаточно лояльными: за редким исключением, преступники получают условные сроки, - констатирует юрист Александр Семенов. – Оставаясь на свободе, многие из них вовсе не собираются оставлять свои преступные привычки и продолжают обманывать людей тем или иным образом – рецидив здесь не редкость. Однако, иногда все же выносятся решения, которые стоят особняком». Суть дела, которое рассматривалось в Выборгском районом суде, традиционна: один из клиентов, из года в год пользовавшихся услугами одного и того же агента, деньги ему перевел, но так и остался без отдыха. По данным прокуратуры города, поддержавшей в суде обвинение 48-летней Юлии Яшиной, «потерпевший неоднократно покупал у женщины путёвки, и в этот раз перевёл подсудимой 230 тыс. рублей, однако путёвку от неё так и не получил». Как оказалось, Яшина на момент их получения уже не работала в туристической компании, но своему клиенту об этом не сообщила. В ходе судебного разбирательства свою вину она признала и добровольно, в полном объеме, возместила пострадавшему причинённый ущерб. Однако Выборгский районный суд признал ее виновной в мошенничестве по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и вынес приговор, согласно которому ей предстоит отбывать наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии-поселении. Стоит напомнить, что в Петербурге по этому поводу уже сложилась несколько иная судебная практика. К примеру, весной этого года была признана виновной в мошенничестве в крупном размере Кристина Чиковани, которая, заведомо не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, продавала туры от имени компании «Балтийский Берег», зарегистрированной на имя её знакомой. «Предлагая потерпевшим услуги и обрисовывая будущую яркую картину их путешествий, она заключала договоры и убеждала их в том, что тур забронирован. После чего получила средства на общую сумму свыше 500 тыс. рублей, – сообщили в прокуратуре города на Неве. - Деньгами злоумышленница впоследствии распорядилась по собственному усмотрению». В суде Чиковани вину признала, в содеянном раскаялась и возместила потерпевшим причинённый ущерб. В результате приговором суда она была признана виновной, однако получила лишь три года условно с испытательным сроком в три года. Интересно то, что Кристина Чиковани не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. И все по одному и тому же поводу. В 2108-м, к примеру, она уже получала условный срок за то, что оставила без отдыха и денег 13 семей, нанеся им ущерб почти в 1,5 млн рублей. Да и схема была примерно та же: Чиковани вела деятельность от имени юридического лица, которое к тому моменту было ликвидировано. Используя хорошие отношения с клиентами, она брала деньги в счёт оплаты туров, а затем банально присваивала их себе. И тот же Выборгский районный суд Петербурга признал ее виновной, назначив наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка