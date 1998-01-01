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14 сентября
«Отдых — 2020» доказал, что туризм жив
Участники завершившейся в Инновационном Центре «Сколково» международной выставки «Отдых-2020» поделились своими впечатлениями о прошедшем туристическом форуме
Несмотря на все проблемы, связанные с нынешним отстрейшим кризисом туристической отрасли, несколько тысяч профессионалов туризма посетили на прошлой неделе Международный туристический форум-выставку “Отдых Leisure 2020”. Состоялось главная осенняя туристическая выставка России уже в 26-й раз, но впервые — в таких непростых условиях и на новой площадке — в Инновационном Центре «Сколково».
Основными участниками выставки в этом году предсказуемо стали 32 региона страны - от Якутии до Калининградской области. Регионом-партнером выставки на этот раз стала Республика Коми, городом-партнером – Москва, партнером – Калужская область. В этом году в выставке впервые приняли участие Алтайский край, Республика Алтай и Республика Дагестан со своими красочными экспозициями.
Стенды четырех популярных у наш туристов зарубежных стран - Испании, Китая, Болгарии (страна-партер выставки) и Кубы, с которыми еще не возобновлено авиасообщение, носили, скорее, имиджевый характер, но сам факт их участия в выставке наглядно говорил о том, что восстановление международного туробмена в полном объеме — не за горами.
Говоря об особенностях нынешней выставки, ее директор Любовь Мордвинцева отметила: «Все мы знаем, насколько сейчас сложная ситуация в туристической отрасли. Именно поэтому формат выставки стал на этот раз гибридным и представил сочетание мероприятий на открытой площадке и онлайн-трансляций, включая live-стримы со стендов участников.
В этом году мы поставили особо высокую планку по мероприятиям деловой программы. В отрасли туризма не секрет, что «Отдых Leisure» всегда открывает новые лица и задает новые тренды. А для этого мы всегда идем на шаг впереди тех тем, которые поднимались до нас».
Посетителей и участников выставки в эти три дня ждала особо насыщенная большая деловая программа. Так, в первый день ведущие эксперты рынка и представители власти приняли участие в ключевой сессии форума «Разговор с лидерами. Какой туризм вы хотите увидеть?»
О том, как работать компаниям отрасли в новых реалиях рассказали более 160 экспертов рынка в рамках деловой программы «Индустрия путешествий. Новая реальность».
Интересным актуальным опытом реализации региональных проектов в новых условиях поделились в ходе презентаций и мастер-классов Свердловская область, Республика Коми, Москва, Республика Карелия, Республика Хакасия и Воронежская области и другие регионы.
В ходе выставки ее участники поделились с нами впечатлениями о главной туристической выставке осени:
Красен Караманов, представитель Центр промышленности Республики Болгария в Москве:
- Болгария не могла не присутствовать на этой выставке — мы являемся её участниками уже на протяжении многих лет. Выставка помогла на убедиться в том, что интерес российских туристов к Болгарии как минимум не слабеет.
К сожалению, возобновление турпотока зависит не только от властей Москвы и Софии. Но очень показательно, что даже несмотря на пандемию, Болгария приняла в этом году чуть более миллиона туристов — существенную часть из них составляли граждане России, имеющие недвижимость в нашей стране.
Марина Пискунова, ведущий специалист, компания China Travel
Собираясь на эту выставку, мы, честно говоря, не строили особых надежд . Но то, что мы на ней увидели, настраивает на оптимистический лад. За эти дни мы поняли, что интерес к Китаю у нашего туриста не только не ослаб, но даже вырос! Осталось только дождаться открытия границ.
Олег Драгунский, представитель-консультант ТО "Здоровый мир-Сочи"
- Выставку, с учетом только-только закончившейся пандемийной изоляции, можно признать вполне успешной. Понятно, что выставлялись на ней в основном российские регионы - ведь первыми начали "приходить в себя" именно представители внутреннего туризма. В ходе выставки были полезные и приятные встречи, особенно с давними и надежными партнерами. Что касается нового места проведения - Сколково оказалось вполне удобным выставочным комплексом, куда несложно добраться благодаря МЦД. Несколько непривычным показалось размещение стендов "в обрамлении" магазинов и кафе, но, быть может, это и хорошо.
В целом же выставка оставила вполне приятное впечатление, и дала вполне адекаватное представление о состоянии отрасли.
Ольга Грибова, ведущий специалист ГБУ Пермского края «Центр развития туризма»
- Выставка, прошедшая на ном месте — Центре «Сколково» — удалась, хотя чувствовалось, что для посетителей дорога сюда непривычна. Выставка — с учётом недавней презентации Пермского края в Москве — оказалось для нас очень полезной, особенно с точки зрения налаживания контактов с коллегами.
Марат Рагимов, представитель по России и Скандинавии комплекса «Терма Вилидж СПА», Кранево, Болгария
- Очень символичным мне показалось то, что выставку посетила новый министр туризма Болгарии. Это залог того, что наши туристические связи будут, несмотря на временные трудности, только крепнуть. Как и то, что всё больше российских туристов будет приезжать в наш недавно открывшиймя комплекс — один из самых современных на Черноморском побережье.
Надежда Сивкова, менеджер отдела приема и продвижения услуг Финно-Угорского парка, Республика Коми:
- Я впервые посетила подобную выставку, и осталась в полном восторге от того, что здесь увидела. Очень понравились и стенды, и деловая программа, и экскурсия по «Сколково» — таких современных комплексов ХХI века я никогда прежде не видела.
/TOURBUS.RU
ФОТОРЕПОРТАЖ О ФОРУМЕ-ВЫСТАВКЕ "ОТДЫХ-2020"
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