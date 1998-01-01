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США прекращают скрининг прилетающих в страну авиапассажиров/ Россия готовится возобновить авиасообщение с Беларусью с 1 октября/ Россия открывает границу с Южной Осетией

США прекращают скрининг прилетающих в страну авиапассажиров

С 14 сентября США прекращают в аэропортах усиленный скрининг пассажиров, прибывающих из-за границы, на коронавирус COVID-19. Об этом сообщают местные СМИ. Проверка здоровья пассажиров в аэропортах не доказала свою эффективность, говорят специалисты.

Напомним, пассажиры из группы стран повышенного риска (Китай, Великобритания, Ирландия, Бразилия, Иран и страны Шенгенского соглашения) с января могли прилетать только в 15 назначенных аэропортов США. Им измеряли температуру, требовали предоставить «декларацию здоровья», проверяли текущее состояние и брали контактную информацию.

Представитель управления транспортной безопасности США сообщил, что из 675 000 пассажиров, прошедших проверку в аэропортах, менее 15 пассажиров (0,002%) были инфицированы вирусом. Таким образом, система оказаласьнеэффективной: она, по сути, «ловила воздух», расходуя деньги, время и труд специалистов.

В прошлом месяце в стране отменили рекомендацию для путешественников проводить 14-дневный карантин после поездки, хотя некоторые штаты отдельно все еще требуют этого для внутренних поездок.

Россия готовится возобновить авиасообщение с Беларусью с 1 октября

В Москве изучают возможность возобновления авиасообщения с Белоруссией с 1 октября, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Конкретные авиаперевозчики будут назначены на маршрут Москва-Минск после принятия решения о возобновлении полетов. Департамент по авиации Минтранса Белоруссии уже направил российской стороне предложения по восстановлению авиасообщения.

Национальный аэропорт "Минск" рассчитывает на возобновление полетов российских авиакомпаний "Аэрофлот" и Utair с 1 октября, сообщил генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко в интервью газете "Республика", которое опубликовано сегодня. "Сейчас мы с нетерпением ждем российские авиакомпании "Аэрофлот" и Utair, надеемся, что они возобновят регулярные рейсы уже с 1 октября", — сказал он.

По словам г-на Хоронеко, "достигнуты договоренности и подписано соглашение с венгерским лоукостером Wizz Air". Он добавил, что "для выполнения полетов ждут только открытия границ и нормализации эпидемиологической обстановки".

Россия открывает границу с Южной Осетией

"По итогам заседания оперативного штаба принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни", — говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в "Интерфакс" . На заседании председательствовала вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

30 августа президент частично признанной республики Анатолий Бибилов предложил открыть границу с РФ 15 сентября, в связи с этим он поручил Минздраву нарастить запасы медикаментов для готовности принимать больных.

Выступая на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса в республике, г-н Бибилов отметил, что за это время будут согласованы действия с российской стороной и созданы одинаковые условия при пересечении границы для всех граждан республики и россиян.

При этом он отметил, что если согласование с РФ пройдет быстрее, то открытие границы соответственно тоже произойдет раньше.

/TOURBUS.RU