Москва и Каир возобновили авиасообщение

Египет и Россия на этой неделе возобновили прямое регулярное авиасообщение на паритетной основе после полугодового перерыва. "Аэрофлот" в среду выполнил первый рейс из Шереметьево в Каир. EgyptAir начнет выполнять рейсы в Россию во второй половине сентября, вслед за "Аэрофлотом", - сообщают СМИ.

Стоимость авиабилетов из Москвы в Каир у EgyptAir стартует от 11,7 тыс. рублей с багажом, у "Аэрофлота" – от 13,6 тыс. рублей без багажа.

При этом с 1 сентября все иностранные граждане, прибывающие в Египет, должны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, проведенного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Те путешественники, у которых при себе не окажется документа о прохождении тестирования, смогут пройти его в аэропорту, стоимость анализа - $30.

Как сообщает сегодня АТОР, «возобновление регулярных рейсов Москва-Каир в Египте сочли добрым и важным знаком. Наблюдатели обращают внимание на несколько моментов.

Во-первых, Египет вдруг вошел в число «избранных»: это всего лишь 7-е зарубежное направление, куда снова разрешены рейсы из России.

Во-вторых, рестарт авиасообщения с РФ впервые проходит без предварительных проверок российской стороны. По крайней мере, в СМИ информации об инспекции аэропорта Каира российскими специалистами по авиабезопасности не было.

В-третьих, в условиях ограниченности выбора перелетов в другие страны, Каир может стать для россиян одним из интересных стыковочных вариантов. Так, EgyptAir, которая возобновит рейсы в Москву в середине сентября, заявила также о планах на полеты еще по двум десяткам иностранных направлений. Среди них – Париж, Лондон, Милан, Найроби, Шарджа, Бейрут, Манама, Дубай, Абу-Даби.

В-четвертых, на египетском направлении пока разрешено три рейса в неделю, в то время как на Мальдивы или в ОАЭ возможно только два еженедельных рейса. Как считает экс-руководитель Управления по развитию туризма Египта Хишам Эль Демери, объем рейсов, заявленных в Каир, означает, что Россия доверяет способам египетского государства справиться с кризисом».

Между тем, туроператоры, опрошенные «Интерфаксом», не возлагают особых надежд на рост турпотока из РФ в Египет, поскольку основная проблема так и не решена. При отсутствии чартерного авиасообщения с курортами страны регулярные рейсы в Каир не могут стать удобной и дешевой альтернативой.

"Я думаю, что существенного влияния на российский турпоток в Египет запуск регулярного авиасообщения между столицами не окажет. Во-первых, путешественники и в доковидные времена не спешили лететь на курорты через Каир, потому что дальше их ожидал длинный трансфер, а стоимость авиабилетов значительно выше, чем на чартерах.

Сейчас, ко всему прочему, будет еще и очень мало рейсов, всего шесть в неделю. Если средняя емкость одного судна, например, 200 кресел, то 1,2 тыс. туристов – это слишком маленькая цифра (если они все туристы, конечно)", — считает коммерческий директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

По его мнению, полеты в Каир будут востребованы по большей части у командированных и родственников, у которых есть объективная потребность в поездке – бизнес или семья.

В свою очередь, в TEZ Tour назвали спрос на туры в Египет с перелетом на регулярных рейсах "Аэрофлота" "достаточно скромным". Как рассказали в компании, основная доля продаж приходится на Турцию и лишь незначительное число заявок есть на отдых в Египте.

Из столичного аэропорта туроператор предоставляет групповой трансфер. До Хургады ехать 6,5 часов, до Шарм-эль-Шейха – около 7,5 часов.

Что же касается дальнейшего развития событий, то, по информации источников АТОР, в этом зимнем сезоне возвращение прямых рейсов на курорты Египта вполне возможно.

«В первую очередь, в этом заинтересованы сами авиаперевозчики. В условиях закрытых границ им крайне необходимы круглогодичные направления с большим трафиком. Среди таких лоббистов, как утверждают источники, наиболее важен голос «Аэрофлота», у которого осенью 2015 года были рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

Не вызывает сомнений, что Египет может стать «спасителем» зимнего сезона для российских туроператоров, и в этом случае чартеров на курорты Красного моря окажется не меньше, чем сегодня летает на турецкие курорты.

К тому же возобновление рейсов на курорты Египта выгодно и авиакомпаниям, и туристам по нескольким причинам. Для перевозчиков до 31 октября в аэропортах Красного моря действуют 50%-ные скидки по операциям «взлет-посадка», 20%-ные скидки на наземное обслуживание, льготные цены на авиатопливо, а также упрощенные процедуры при выдаче слотов», - сообщает АТОР.

В то же время, как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к авиационным кругам, очередные слухи о возможном возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами не соответствуют действительности.

"Об этом даже речи пока не идет. Кроме того, из-за коронавируса зарубежные командировки сейчас ограничены, но все надеются на возобновление инспекции аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады российскими специалистами в октябре-ноябре", — сказал он.

/TOURBUS.RU