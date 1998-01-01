Отечественная авиация восстанавливает объемы благодаря туристам

Согласно статистике Росавиации, в августе 2020 года российские авиаперевозчики обслужили 9,15 млн пассажиров – на 36,6% меньше по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем тенденции наблюдаются положительные, а у некоторых компаний и аэропортов показатели оказались даже лучше, чем в 2019-м, - cообщает наш корреспондент.



Так, в августе 2020 года группа компаний S7 увеличила пассажиропоток на 6,1% (по сравнению с августом 2019-го), а услугами авиакомпании «Победа» воспользовались 1,2 млн пассажиров (+17%). Однако общие показатели по текущему году пока демонстрируют явный провал: за 8 месяцев 2020-го в России перевезено 43,73 млн пассажиров – на 49,3% меньше, чем в прошлом году.





Вместе с тем рост внутреннего туризма явно идет на пользу авиации. В частности, в международном аэропорту Сочи в августе 2020 года пассажиропоток превысил показатели того же месяца 2019-го на 35%, а за все лето было обслужено 2,37 млн пассажиров - только на 3,5% меньше объемов прошлого года. «Благодаря уверенному росту показателей в летнем сезоне аэропорту удалось уменьшить разрыв с показателями прошлого года, который образовался в результате введения ограничительных мер, – отмечают в воздушной гавани. - За 8 месяцев 2020 года в Сочи обслужено 3,798 млн пассажиров - на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года».

В связи с началом учебного года здесь прогнозируют снижение пассажиропотока, однако ожидается, что тенденция к росту показателей, по сравнению с 2019-м, сохранится.

В аэропорту Геленджика картина еще лучше. За 8 месяцев 2020 года он обслужил 306,7, тыс. пассажиров - на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным оценкам, в сентябре его пассажиропоток увеличится на 45%, а авиакомпании выполнят на курорт 800 рейсов, из которых каждую неделю около 150 придется на аэропорты МАУ. «Бархатный сезон в Геленджике традиционно пользуется спросом у туристов со всей страны, – оценивает ситуацию генеральный директор аэропорта «Геленджик» Иван Таранченко. - В августе несколько перевозчиков увеличили частотность на действующих направлениях, а некоторые авиакомпании продлили выполнение традиционных летних рейсов до конца сентября - начала октября».

Есть признаки улучшения ситуации в сфере туризма и авиации и на других направлениях. Так, авиакомпания Wizz Air UK уже увеличила количество рейсов из Петербурга в Лондон (Лутон) в 1,5 раза, с двух до трех раз в неделю: до окончания действия летнего расписания запланировано выполнение 17 рейсов.

«Ранее Wizz Air объявила о создании первой в России базы в аэропорту Пулково и запуске полетов по 14 новым зарубежным направлениям из Петербурга, – констатируют в воздушной гавани города на Неве. - Рейсы планируются к запуску, как только будут сняты ограничения на авиасообщение».

Вместе с тем финский национальный перевозчик Finnair, несмотря на периодически появляющиеся сообщения о намерении Финляндии «открыться» для России, отказался от планов летать в Россию (в частности, в Петербург) даже в октябре.

По данным компании, из-за низкого спроса, обусловленного пандемией коронавируса, вместо ранее запланированных рейсов Finnair будет осуществлять примерно треть в европейские центры и наиболее важные пункты назначения в Азии. И российские направления в их число не входят.

/TOURBUS.RU