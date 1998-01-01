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Лето-2020: Горячий август и подешевевшие билеты

Компании Туту.ру и «Сбербанк страхование» подвели итоги завершившегося туристического сезона

Около половины путешествий (46,7%), которые россияне совершили этим летом, пришлось на август, выяснили аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру и дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование».

Туту.ру и «Сбербанк страхование» подвели итоги летнего туристического сезона, проанализировав данные об оформленных с 1 мая 2020 года авиабилетах на полеты по России в июне - августе.

Выяснилось, что самым горячим месяцем стал август — на него пришлось 46,7% поездок. В июле уехать из дома решились 37,3% россиян, путешествовавших этим летом. В начале сезона люди относились к поездкам настороженно и ждали стабилизации ситуации по коронавирусу.

Об этом говорит динамика покупки авиабилетов: так, на май, вопреки обычно популярной практике ранних бронирований, пришлось лишь 3,4% продаж, их пик переместился на июль, когда было продано 42,4% авиабилетов.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, самыми популярными российскими летними курортами, как и в прошлом году, стали Крым, Сочи и Анапа. В топ-5 направлений также вошли Санкт-Петербург и Краснодар.

Немного укрепил свои позиции Калининград, который поднялся с 8 на 6 место в рейтинге, поменявшись с Минеральными Водами.

В топ-10 популярных направлений в этом году также попали Геленджик и Махачкала, которые в прошлом году были за пределами десятки.

Цены на авиабилеты в этом году оказались почти на четверть меньше прошлогодних - средний чек на полеты по России категории туда-обратно снизился на 24%, с 15 739 рублей до 12 032 рублей. Самое заметное падение (43%) произошло на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Билеты из столицы в Махачкалу, Минеральные Воды и Краснодар подешевели примерно на 30%, на морские курорты (Симферополь, Сочи, Анапа, Геленджик) — на 17-20%.

Вместе с оживлением туристического рынка начали расти и продажи страховых полисов для путешественников.

Так, в июле количество оформленных в «Сбербанк страховании» полисов увеличились в 3,6 раза по сравнению с июнем, в августе — в 1,7 раза по сравнению с июлем.

/TOURBUS.RU