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11 сентября
Workshop "Турбизнес": Время возвращаться в оффлайн!
Крупнейшее профессиональное туристическое роуд-шоу страны, начинающееся в ближайший понедельник, пройдет в традиционном «живом» формате и охватит 35 городов России и стран СНГ
В течение двадцати двух лет медиахолдинг «Турбизнес» ежегодно весной и осенью проводит успешные профессиональные воркшопы «Турбизнес» в нескольких десятках городов России и ближнего зарубежья.
К сожалению, серьезная эпидемиологическая обстановка в стране и жёсткие меры по борьбе с распространением коронавируса заставили прервать в апреле успешно начавшуюся весеннюю серию региональных воркшопов.
Однако в этом месяце улучшение ситуации в стране позволило медиахолдингу принять решение провести в полном объеме традиционную осеннюю серию региональных встреч «Турбизнес» - причем в традиционном оффлайн-формате, по которому мы все так успели соскучиться за время карантина.
Разумеется, не забывая при этом о необходимых мерах предосторожности, которые остаются насущной необходимостью в новых условиях нашей жизни и работы. Так, во всех городах проведения воркшопов посетителей обеспечат антибактерицидными гелями и масками, строго будет соблюдаться необходимая социальная дистанция
Маршрут осенней серии workshop «Турбизнес»:
В региональных деловых встречах этой осенью примут участие боее 40 компаний - туроператоры, круизные компании, сети турагентств, гостиничные сети, национальные офисы по туризму, туристическо- информационные центры регионов России, IT-компании и др.
Среди участников осеннего роуд-шоу - такие крупные игроки рынка, как туроператор «СКО «Росюгкурорт», «Турхолдинг Родина», туроператор «Ла-Тур», Представительство Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и странах СНГ, туроператор «Квинта Тур», Представительство по туризму Саксонии, туроператор и сеть турагентств «Розовый Слон», оператор IT-платформы «Инновационная мобильность», туроператор Skyland Travel и многие другие.
Гостей региональных воркшопов ждет насыщенная деловая программа- только в первых трех цепочках роуд-шоу состоятся 85 мастер-классов и семинаров. На остальные цепочки продолжается активный прием заявок от участников. Мы ожидаем, что в ходе нашего осеннего роуд-шоу его мероприятия посетят более двух тысяч региональных профессионалов туризма.
Помимо традиционного формата воркшопов, проведения мастер-классов и семинаров, и достаточно эффективного формата бизнес-завтраков, в рамках запуска нового формата назначенных встреч с турагентствами по предварительной регистрации появились и дополнительные возможности на сайте tb-workshop.ru:
Как отмечает постоянный участник региональных роуд-шоу "Турбизнес", директор крупнейшей сети турагентств Юга России «Розовый Слон» Алексан Мкртчян, региональные турагентства сегодня как никогда заинтересованы в возвращении к нормальной работе, восстановлении полноценного бизнеса, и с нетерением ждут встреч с партнерами — туроператорами.
По его словам, «подобные региональные воркшопы сейчас особенно нужны, это прекрасная возможность наладить личные контакты туроператоров с турагентами. Ничто, включая онлайн-встречи, не может заменить «живое» деловое и неформальное общение».
Показательно и то, что не ослабевает и интерес иностранных профессионалов туризма к крупнейшему россискому туристическому роуд-шоу. Так, Отдел туризма посольства Испании (Turespana) – многолетний участник воркшопов «Турбизнес» наступающей осенью вновь выступит генеральным партнером этих мероприятий.
Как отмечатил в беседе с «Турбизнесом» г-н Антонио де ла Морена Бальестерос, советник по туризму посольства Испании и директор Отдела туризма посольства Испании в Москве, туриндустрия Испании переживает, как и вся мировая туротрасль, нелегкие времена. Однако туристы все активнее возвращаются в Испанию — и на популярные курортные острова, и на средиземноморское побережье. Неслучайно, что именно Испания стала одной из четырех иностранных участников прошедшей на этой неделе в столице России выставки "Отдых-2020".
Руководитель испанского турофиса уверен, что уже скоро в его страну вернутся и многочисленные гости из России. Поэтому поддержать крупнейшее осеннее региональное туристическое роуд-шоу и активно участвовать в нем для Turespana как никогда важно.
В свою очередь Венгерское национальное управление по туризму стало страной-партнером партнером осенней серии Workshop «Турбизнес».
Как отмечает представитель Венгерского национального управления по туризму в России Виталий Избрисов, «После открытия границ и восстановления российского турпотока в Венгрию, что, я уверен, произойдет уже скоро, повышенный интерес россияне вновь будут проявлять, как к санаторно-курортному отдыху, так и к поездкам в Будапешт и его окрестности. При этом в новых условиях большим спросом, скорее всего, станут пользоваться услуги, ориентированные на «обособленный» спрос - авторские программы, пешие экскурсии, активные туры.
Именно поэтому все посетители деловых встреч «Турбизнес» в 35 городах их проведения смогут получить информационные брошюры, представляющие различные виды отдыха в Венгрии, включая экскурсионный, оздоровительный и гастрономический туризм».
Подробно о начинающейся серии осенних региональных Workshop “Турбизнес”
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