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11 сентября
Workshop "Турбизнес": Время возвращаться в оффлайн!

Крупнейшее профессиональное туристическое роуд-шоу страны, начинающееся в ближайший понедельник, пройдет в традиционном «живом» формате и охватит 35 городов России и стран СНГ


В течение двадцати двух лет медиахолдинг «Турбизнес» ежегодно весной и осенью проводит успешные профессиональные воркшопы «Турбизнес» в нескольких десятках городов России и ближнего зарубежья.

К сожалению, серьезная эпидемиологическая обстановка в стране и жёсткие меры по борьбе с распространением коронавируса заставили прервать в апреле успешно начавшуюся весеннюю серию региональных воркшопов.

 

Однако в этом месяце улучшение ситуации в стране позволило медиахолдингу принять решение провести в полном объеме традиционную осеннюю серию региональных встреч «Турбизнес» - причем в традиционном оффлайн-формате, по которому мы все так успели соскучиться за время карантина.

Разумеется, не забывая при этом о необходимых мерах предосторожности, которые остаются насущной необходимостью в новых условиях нашей жизни и работы. Так, во всех городах проведения воркшопов посетителей обеспечат антибактерицидными гелями и масками, строго будет соблюдаться необходимая социальная дистанция


Итак, этой осенью в связи со снятием карантинных ограничений, осенняя серия воркшопов «Турбизнес» не только состоится, но и станет как всегда очень представительной по размаху и географии - она охватит 35 городов России - от Калининрада до Красноярска - и столицы четырех стран СНГ.

 

Маршрут осенней серии workshop «Турбизнес»:
14-16 сентября Белгород - Воронеж - Липецк 
21-25 сентября Ижевск – Казань – Самара – Уфа – Оренбург
28 сентября - 2 октября Астрахань — Волгоград - Ростов-на-Дону — Краснодар - Пятигорск
5-9 октября Пермь - Екатеринбург - Челябинск - Тюмень - Сургут
12-15 октября Иркутск - Красноярск - Новосибирск - Омск
19-23 октября Нижний Новгород - Владимир — Кострома - Ярославль - Тверь
26-30 октября Архангельск - Санкт-Петербург - Калининград - Минск
2-3 ноября Нур-Султан - Алма-Ата
4 ноября Баку
5 ноября Ереван


В региональных деловых встречах этой осенью примут участие боее 40 компаний - туроператоры, круизные компании, сети турагентств, гостиничные сети, национальные офисы по туризму, туристическо- информационные центры регионов России, IT-компании и др.

Среди участников осеннего роуд-шоу - такие крупные игроки рынка, как туроператор «СКО «Росюгкурорт», «Турхолдинг Родина», туроператор «Ла-Тур», Представительство Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и странах СНГ, туроператор «Квинта Тур», Представительство по туризму Саксонии, туроператор и сеть турагентств «Розовый Слон», оператор IT-платформы «Инновационная мобильность», туроператор Skyland Travel и многие другие.

Гостей региональных воркшопов ждет насыщенная деловая программа- только в первых трех цепочках роуд-шоу состоятся 85 мастер-классов и семинаров. На остальные цепочки продолжается активный прием заявок от участников. Мы ожидаем, что в ходе нашего осеннего роуд-шоу его мероприятия посетят более двух тысяч региональных профессионалов туризма.

Помимо традиционного формата воркшопов, проведения мастер-классов и семинаров, и достаточно эффективного формата бизнес-завтраков, в рамках запуска нового формата назначенных встреч с турагентствами по предварительной регистрации  появились и дополнительные возможности на сайте tb-workshop.ru:
- Личный кабинет участника воркшопа (просмотр назначенных агентствами встреч с компанией-участником по каждому городу в реальном времени)
- Личный кабинет посетителей воркшопа (возможность самостоятельной записи на индивидуальные встречи с компанией-участником workshop).

 

Как отмечает постоянный участник региональных роуд-шоу "Турбизнес", директор крупнейшей сети турагентств Юга России «Розовый Слон» Алексан Мкртчян, региональные турагентства сегодня как никогда заинтересованы в возвращении к нормальной работе, восстановлении полноценного бизнеса, и с нетерением ждут встреч с партнерами — туроператорами.

По его словам, «подобные региональные воркшопы сейчас особенно нужны, это прекрасная возможность наладить личные контакты туроператоров с турагентами. Ничто, включая онлайн-встречи, не может заменить «живое» деловое и неформальное общение».

 

Показательно и то, что не ослабевает и интерес иностранных профессионалов туризма к крупнейшему россискому туристическому роуд-шоу. Так, Отдел туризма посольства Испании (Turespana) – многолетний участник воркшопов «Турбизнес» наступающей осенью  вновь выступит генеральным партнером этих мероприятий.

 

Как отмечатил в беседе с «Турбизнесом» г-н Антонио де ла Морена Бальестерос, советник по туризму посольства Испании и директор Отдела туризма посольства Испании в Москве,  туриндустрия Испании переживает, как и вся мировая туротрасль, нелегкие времена. Однако туристы все активнее возвращаются в Испанию — и на популярные курортные острова, и на средиземноморское побережье. Неслучайно, что именно Испания стала одной из четырех иностранных участников прошедшей на этой неделе в столице России выставки "Отдых-2020".

Руководитель испанского турофиса уверен, что уже скоро в его страну вернутся и многочисленные гости из России. Поэтому поддержать крупнейшее осеннее региональное туристическое роуд-шоу и активно участвовать в нем для Turespana как никогда важно.

 

В свою очередь Венгерское национальное управление по туризму стало страной-партнером партнером осенней серии Workshop «Турбизнес».

Как отмечает представитель Венгерского национального управления по туризму в России Виталий Избрисов, «После открытия границ и восстановления российского турпотока в Венгрию, что, я уверен, произойдет уже скоро, повышенный интерес россияне вновь будут проявлять, как к санаторно-курортному отдыху, так и к поездкам в Будапешт и его окрестности. При этом в новых условиях большим спросом, скорее всего, станут пользоваться услуги, ориентированные на «обособленный» спрос - авторские программы, пешие экскурсии, активные туры.

Именно поэтому все посетители деловых встреч «Турбизнес» в 35 городах их проведения смогут получить информационные брошюры, представляющие различные виды отдыха в Венгрии, включая экскурсионный, оздоровительный и гастрономический туризм».

 

Подробно о начинающейся серии осенних региональных Workshop “Турбизнес


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