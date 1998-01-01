Новости Таиланд хочет ввести для иностранных туристов специальную визу стоимостью 2 тыс. бат Стали известны новые планы тайских властей по восстановлению турпотока в страну

Кабинет министров королевстава Таиландана следующей неделе рассмотрит вопрос о введении специальной туристической визы для иностранцев, желающих посетить страну. Как сегодня сообщает издание The Star, об этом заявил глава управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн. По его словам, первоначально виза будет выдаваться на 90 дней, но может быть дважды продлена на такой же срок, то есть максимальный срок пребывания в стране по ней составит 270 дней. Такая виза будет удобна для туристов, желающих провести в Таиланде длительное время. Консульский сбор составит 2 тыс. бат (4,8 тыс. рублей). Как заявил глава ТАТ, при допуске иностранных туристов в страну необходимо соблюдать баланс между безопасностью, мнением местных жителей и доходом от туристического сектора, на который приходится 20% ВВП Таиланда. "Если ситуация в четвертом квартале не улучшится и ни один иностранный турист не приедет в Таиланд, могут быть потеряны 2,5 из 4 млн рабочих мест в туристическом секторе. Поэтому TAT должен подготовиться к ограниченному приему иностранцев, в том числе с европейских рынков, в четвертом квартале 2020 года", — сказал он. Ассоциация тайских туристических агентств ранее предлагала допускать туристов из городов или стран с низким риском COVID-19 без какого-либо карантина. ТАТ также предлагал начать ограниченный прием туристов с соблюдением мер безопасности, но после нескольких случаев заражения коронавирусом у правительства появились опасения новой вспышки. Сейчас отдельным категориям иностранцев разрешен въезд в Таиланд, среди них – дипломаты, представители ООН, командированные, а также туристы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных поездок. Но им нужно проходить 14-дневный карантин, - отмечает "Интерфакс". В то же время застрявшие в Таиланде российские туристы смогут продлить визу на месяц после 26 сентября при наличии подтверждающего письма от посольства, - сообщили в российском диппредставительстве в Бангкоке. "К нам поступает большое количество обращений относительно продления срока законного пребывания российских граждан на территории Таиланда после 26 сентября 2020 года. В связи с этим мы будем рассматривать возможность оформления писем в местные иммиграционные органы относительно 30-дневного продления срока пребывания только для обладателей туристических виз/штампов", — говорится в сообщении посольства РФ в Таиланде в Facebook. В конце июля правительство Таиланда продлило срок действия виз на три месяца (до 26 сентября) виз иностранцам, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса. Как отмечает дипмиссия, подобные ходатайства будут оформлены после проведения личных интервью с российскими гражданами по предъявлении документальных доказательств (оригиналов документов), свидетельствующих о необходимости дальнейшего пребывания в Таиланде. Письма будут выдаваться однократно. "Речь идет, прежде всего, о гуманитарных аспектах. Такое объяснение, как невозможность вернуться на Родину может оказаться неубедительным для таиландской стороны, и приниматься во внимание не будет, поскольку с апреля осуществлено почти 50 вывозных авиарейсов, которыми воспользовались более 10 тыс. российских граждан, желавших покинуть Таиланд", — подчеркивает посольство. Дипмиссия поясняет, что за планирование своих зарубежных поездок после 26 сентября граждане РФ несут личную ответственность с учетом действующего законодательства страны пребывания. В посольстве напомнили, что из Таиланда можно вылететь в Россию на рейсах Qatar Airways с пересадкой в Стамбуле или Анталье. Кроме того, авиакомпания Emirates с 11 сентября возобновит полеты в Москву, что позволит вылететь в Россию из Бангкока с пересадкой в Дубае.

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