К туристическому трамваю добавится водное такси

В этом месяце в Петербурге снова заработал трамвайный маршрут Т1 («Первый туристический»), из-за пандемии коронавируса временно прекративший деятельность еще в марте этого года. К тому же теперь билет для поездки на нем можно приобрести и заранее на официальном сайте Музея городского электрического транспорта в разделе «Т1», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Стоит напомнить: маршрут классического ленинградского трамвая ЛМ-33, который в народе прозвали «Американкой», проходит через Васильевский остров, Петроградскую сторону, мимо Финляндского вокзала, через Литейный мост, Садовую улицу и Троицкий мост: всего он включает в себя около 500 городских достопримечательностей.

В связи с чем «до того» даже зимой маршрут пользовался большой популярностью среди туристов: всего за несколько месяцев трамвай прокатил по Петербургу несколько тысяч гостей.

Правда, теперь правила поездки на ретротрамвае несколько изменились. Так, пассажиров будут допускать в вагон только при наличии маски и перчаток, количество участников рейса снизят вдвое, а перед каждым выездом трамвай будут дезинфицировать. Изменилось и расписание движения «Первого туристического»: теперь трамвай начинает маршрут только в 10:00, 13:00 и 16:00 (ежедневно). Однако в остальном поездка будет по-прежнему познавательной и интересной, так как панорамный вид из окон вагона никуда не делся.

Еще одной новинкой начала осени в Петербурге станет появление водного такси. Дело в том, что сервис заказа такси Gett в партнерстве с международным сервисом по аренде водного транспорта AnyShips объявили о запуске такой услуги в Петербурге с 7 сентября. По сообщению организаторов, заказать шестиместный катер можно прямо в приложении Gett или AnyShips, а для того чтобы совершить поездку, понадобится назвать только причал, откуда она начнется.

По заявлению основателей сервиса AnyShips Аркадия Пекаревского и Георгия Кожуховского, в этом случае инициаторы появления водного такси намерены предложить не просто прогулочный аттракцион, а полноценную альтернативу наземному транспорту для того, чтобы и жители Петербурга могли добираться из одной точки в другую без пробок в час пик.

В свою очередь, глава Gett в России Анатолий Сморгонский подчеркнул, что глобальная стратегия компании как раз и заключается в разработке специализированной платформы для того, чтобы стать единым окном для заказа любых видов транспорта. «Мы стали первым в России сервисом по заказу такси, который подключил услугу водных перевозок прямо в приложении», - сообщил он.

Как сообщают организаторы услуги, в тестовом режиме сервис будет доступен до конца навигации 2020 года. Оформить поездку можно за полчаса до ее начала, а стоимость минимального маршрута составит 3 тыс. рублей на 6 человек за 30 минут поездки.

Стоит напомнить, что попытки внедрить сходный по типу сервис (правда, скорее похожий на водную маршрутку и не имевший возможности заказа онлайн) в Петербурге предпринимались и ранее.

Однако без бюджетной поддержки аквабусы продержались недолго: в период с 2011-го по 2013-й на субсидии перевозчикам, организовавшим движение аквабусов по нескольким линиям, из бюджета было выделено свыше 200 млн рублей, а к 2016-му объем помощи упал до нуля. И еще в 2016-м катера ушли на покой. За 6 лет эксплуатации (с 2010 года) они перевезли в городе на Неве более миллиона пассажиров, но если в 2011-м их услугами воспользовались около 454 тыс. человек, затем пассажиропоток стал быстро падать. И если поначалу поездка обходилась пассажирам всего в 54 рубля, потом стоимость проезда дошла до 300.

В связи с этим идея появления водного такси в Петербурге является спорной, поскольку заказать катер для поездки по городу и раньше не было проблемой, а вот задача превратить его, по сути, в общественный вид транспорта наподобие обычного сухопутного такси может оказаться экономически неразрешимой.

/TOURBUS.RU