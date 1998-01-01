Новости Греция: отели опустели, российские туристы прилететь не могут В то время, как британцы и голландцы отменяют бронирование греческих отелей, российские туроператоры сообщают об отсутствии реальной возможности поездок в страну

Отмены броней иностранных туристов в греческих отелях в последние несколько дней означают окончание летнего туристического сезона в Греции, сообщает сегодня местная газета Ekathimerini. "Шквал отмен в греческих отелях за последние несколько дней, связанный с введением карантина для туристов, возвращающихся из Греции в Нидерланды и Великобританию, знаменует окончание летнего туристического сезона. Однако совсем трагичным итог сезона назвать нельзя, поскольку иностранный турпоток в августе превзошел пессимистичные прогнозы начала года", — пишет издание. "В соответствии с прогнозами на сентябрь-декабрь индустрия туризма Греции заработает около 600 млн евро, а годовой доход составит чуть больше 3,5 млрд евро, это на 80% меньше, чем в 2019 году", — пишет Ekathimerini. Наибольшее число туристов приехало в августе в Грецию из Великобритании – 315,8 тыс. человек, на втором месте немцы – 205,9 тыс., за ними следуют поляки (81,8 тыс.), итальянцы (70,5 тыс.) и голландцы (52,3 тыс.). Напомним, что в этот понедельник Греция формально открыла границы для российских туристов. Въезд возможен через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона при наличии ПЦР-теста на коронавирус и брони отеля. При этом Греция может принять не более 500 россиян в неделю. Между тем, как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, «Ранее Греция заявила о возможном начале туристических обменов, но на данный момент это инициатива только с одной стороны. Международное воздушное сообщение не открыто и даже озвученная квота 500 человек в неделю пока остается только на бумаге. Не надо забывать, что в целом Евросоюз принимает консолидированные решения, и пока по эпидемиологической ситуации России нет в списках на открытие. Россия также открывает международное воздушное сообщение с учетом эпидемиологической ситуации и принципа взаимности». "У нас был шквал обращений от турагентств после того, как стало известно о готовности Греции принимать российских туристов. Но все они ждут возобновления прямого авиасообщения, на «перекладных» никто ехать не хочет. Греки разрешили въезд с 7 сентября даже через третьи страны, но пока нет прямого авиасообщения, говорить о потоке туристов преждевременно. Как только будет достигнуто соглашение между Грецией и РФ и будут сделаны первые заявления, с какого числа возобновится авиасообщение, тогда уже можно будет говорить о турпотоке и спросе на путешествия в страну", — сообщил руководитель туроператора "Музенидис Трэвел" Александр Цандекиди, которого цитирует «Интерфакс». В свою очередь, в компании TEZ Tour заявили, что продажа турпакетов в Грецию приостановлена. "Решение об открытии границ и возобновлении авиасообщения принято Грецией в одностороннем порядке, разрешения на выезд по направлению со стороны российского правительства на данный момент нет. В сложившихся условиях реализация турпакетов на сезон 2020 года приостановлена, однако забронировать туры можно на лето 2021 года", — пояснил управляющий директор «TEZ Tour» Греция Димитрис Харитидис. Ранее источник, близкий к авиационным кругам, также сообщил в интервью агентству «Интерфакс», что никаких переговоров между Россией и Грецией по поводу возобновления авиасообщения сейчас не ведется: "По идее, в связи с новыми мерами, которые намерена принять Еврокомиссия, Греция вообще не имеет права принимать граждан РФ. Но рейсов и так нет, о переговорах по возобновлению авиасообщения между этими странами речи не идет. То есть Россия готова запускать рейсы по принципу взаимности, греки изъявили желание, но наша страна пока молчит. Решение об открытии воздушного сообщения принимает российский оперштаб на основе оценки эпидемиологической ситуации". /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка