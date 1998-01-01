Новости Здравницы России поддержали продление «акции кэшбека» Представители санаториев и курортных комплексов страны рассказали, почему считают правильным принятое вчера решение по расширению программы поддержки отдыха в России

Проведя опрос среди санаториев, принявших участие в «первой серии» программы по возврату средств за туры по России, Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья убедилась в том, что четверо из пяти опрошенных говорят о положительном эффекте мероприятия и ждут его повторения, намеченного, согласно принятому вчера правительственному решению, уже на этот год. При этом многие представители здравниц отмечают, что программа позволила привлечь в санатории новых клиентов, ранее никогда не рассматривавших в качестве отдыха оздоровительный туризм. По данным ассоциации, в некоторых учреждениях процент тех, кто приобрел путевки в санаторий впервые, доходил до 90%. Так, Лилия Трофимова, коммерческий директор санатория «Заполярье» (Сочи) отмечает, что 87% из участвовавших в акции - новые клиенты. «При условии технических доработок в платежной системе в случае повтора акции участвовать в нем будем», - говорит она. По ее мнению, акцию стоило бы продлить на весь период межсезонья (до июня включительно), а срок ее проведения увеличить до месяца. О необходимости продления сроков акции говорят и другие представители санаториев. Денис Ефимов, исполнительный директор компании «Триумф» (Екатеринбург), куда входят курорты «Самоцвет» и «Нижние Серги» (Свердловская область) отмечает, что они заинтересованы участвовать в новой акции. Однако, по его словам, ее сроки явно нужно увеличивать, поскольку за период августовской в компании удалось реализовать всего 20 турпакетов. С короткими сроками связывает скромные результаты и Ангелина Пономарёва, генеральный директор санатория им. Станко (Ивановская обл.). Она заметила, что активность гостей пришлась на последние три дня и многие не успели забронировать путевки: по итогам программы забронировано всего 50 путевок. «Население не было готово принять участие в акции в столь короткие сроки по ряду объективных причин, и поэтому необходимо дать больше времени для подготовки как санаторию, так и гостям». – считает она. Кроме того, некоторые специалисты полагают, что для успешной работы накануне старта новой программы неплохо бы организовать тестовый день для того, чтобы проверить правильное функционирование всей системы продаж. По данным ассоциации санаториев, есть и учреждения, которые получили существенный рост продаж. Так, Екатерина Еременко, генеральный менеджер Riviera Sunrise Resort &Spa (Алушта) сообщила, что в ходе акции здравнице удалось увеличить продажи на 20%. «Программа кэшбека стимулировала продажи октября и начала ноября: мы реализовали 560 «комнато-ночей», – пояснила она. - Учитывая окно бронирования в августе – это очень хороший показатель. Программа оказалась реально рабочей». Вместе с тем Владимир Патрикеев, генеральный директор Palmira Palace Resort & SPA (Ялта) полагает, что «у гостей была обоснованная неясность при бронировании на осень в связи со сложившейся ситуацией в целом». «Если ожидать ее стабилизации, бронирование пойдет более активно, – считает он. - Акция интересная и способна, наряду с другими программами, привлечь интерес гостей в низкий сезон». По данным организаторов, в программе Ростуризма самостоятельно участвовали более двухсот санаториев из различных регионов страны, однако в реальности купить путевку по акции можно было в значительно большее число учреждений, т. к. многие санатории участвовали в акции через туроператоров. /TOURBUS.RU

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